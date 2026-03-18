Sanremo celebra la poesia con musica e parole: evento UNESCO venerdì prossimo a Palazzo Roverizio

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Club per l’UNESCO di Sanremo OdV organizza un evento speciale che unisce musica e poesia, in programma venerdì alle 17 presso il Palazzo Roverizio. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è aperta a tutta la cittadinanza e si propone come un momento di incontro e condivisione culturale, capace di valorizzare il linguaggio poetico in tutte le sue forme.

La ricorrenza ufficiale cade il 21 marzo di ogni anno ed è stata istituita dall’UNESCO nel 1999. La scelta della data non è casuale: coincide infatti con l’inizio della primavera, stagione simbolo di rinascita e creatività. Come sottolineato dagli organizzatori, la poesia rappresenta “uno strumento privilegiato per promuovere il dialogo, la comprensione interculturale e la pace”, oltre a sostenere la diversità linguistica e la libertà espressiva.

L’appuntamento di Sanremo si inserisce quindi in un contesto internazionale, offrendo al pubblico un’occasione per riscoprire il valore universale della parola poetica, accompagnata dalla suggestione della musica dal vivo.







