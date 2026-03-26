Dantedì al cinema Ariston, studenti dell’IIS Colombo scoprono Dante tra immagini e contemporaneità

In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri celebrata il 25 marzo, gli studenti dell’IIS “C. Colombo” hanno partecipato a una speciale uscita didattica presso il cinema Ariston, dove hanno assistito alla proiezione di “Mirabile visione: Inferno”, docu-film diretto da Matteo Gagliardi e ispirato alla prima cantica della Divina Commedia.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento culturale, capace di trasformare una ricorrenza istituzionale in un’esperienza concreta e coinvolgente. Attraverso il linguaggio cinematografico, gli studenti hanno potuto avvicinarsi all’universo dantesco in una modalità diversa rispetto alla tradizionale lezione frontale, ma altrettanto efficace nel restituire la potenza espressiva e simbolica dell’opera.

Non una semplice mattinata fuori dall’aula, ma un momento pienamente inserito nel percorso didattico, volto a valorizzare il patrimonio letterario italiano e a sottolineare l’attualità del messaggio di Dante. Temi come il dolore, la colpa, la giustizia, la responsabilità umana e la ricerca della salvezza continuano infatti a interrogare profondamente anche la società contemporanea.

Alla proiezione hanno preso parte numerose classi terze dell’istituto, insieme alla quarta e alla quinta del Liceo di Scienze Applicate. Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti Tesio, Vitti, Senatore, Landra, Di Norscia, Cane, Carluccio, Pisano, Cantavenera, Sarli, Moliterno, Grossoni, Neri, Paternò, Bianco e Busca. L’appuntamento dedicato al Dantedì ha così confermato il valore di iniziative capaci di mettere in dialogo scuola e cultura, offrendo agli studenti strumenti nuovi per leggere i classici e coglierne la sorprendente vicinanza al presente.