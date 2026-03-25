La Coppa Milano–Sanremo torna a Ospedaletti: prova di regolarità sul Circuito Storico domenica 29 marzo

La 17esima rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo in calendario in questo fine settimana farà tappa anche a Ospedaletti. Dopo l'arrivo nella Città dei Fiori nella giornata di sabato 28 marzo di tutti i partecipanti all'evento (nato 120 anni fa), l'organizzazione ha previsto un ulteriore appuntamento nella mattinata successiva, quella di domenica 29 marzo, con una prova a sé stante che si terrà lungo una parte del Circuito Storico di Ospedaletti. Si tratta di una gara di regolarità lungo un tratto del Circuito, chiuso al transito dalle h.9,30 sino a fine manifestazione intorno alle h.13, che parte dal bivio di via De' Medici e si sviluppa lungo la discesa di via Marconi sino all'ingresso sull'Aurelia. Questa prova è facoltativa e non inciderà sulla classifica finale della 'Coppa Milano-Sanremo'.