Oltre 100 iscritti alla prima “Storical Urban Run”: il 12 aprile corsa di 7 km tra pista ciclopedonale e Circuito Storico di Ospedaletti

Sono già oltre 100 gli iscritti alla prima edizione della 'Storical Urban Run' in programma domenica 12 aprile lungo un percorso di 7 km che si svilupperà tra la Pista Ciclopedonale e il Circuito Storico di Ospedaletti. L'organizzazione è a cura dell'Asd Gladiator MG Fight Team e di Riviera Runners Club. Le iscrizioni sono aperte sulla pagina Instagram 'rivierarunnersclub' ma ci si potrà iscrivere anche la mattinata stessa dell'evento presso il centro culturale La Piccola sino a dieci minuti prima della partenza che scatterà alle h.10. La quota di iscrizione è fissata a 15euro e l'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza.