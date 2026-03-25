Sanremo, viaggio tra Oriente e Occidente con Viviana Spada nel segno di Hermann Hesse

Venerdì 27 marzo ore 16.00 nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo nell'ambito del corso di Letteratura applicata la giornalista e scrittrice Viviana spada relazionerà su Da HERMANN HESSE AL PAESE DELLE NEVI relazione tratta dall'omonimo libro edito da Filo di Arianna.

Molti sanno che Hermann Hesse ha ottenuto il Premio Goethe e il Premio Nobel per la Letteratura nel 1946 (ricorrerà quindi l’80° anniversario nel prossimo 2026!), ma forse pochi sanno che è stato anche pittore e che a Montagnola-Lugano c’è un piccolo, ma magico Museo a lui dedicato.

Il Museo Hermann Hesse è il più importante e completo omaggio al grande scrittore tedesco: all’interno, la sua macchina da scrivere, i suoi occhiali, manoscritti, quadri…; all’esterno, l’aria che respirava, i suoi paesaggi, Casa Camuzzi, dove ha scritto l’immortale “Siddhartha”, e la straordinaria sensazione di rivivere la stessa magia ispiratrice…

In questo nuovo saggio narrativo, Viviana Spada, intraprende un percorso fisico e interiore che si apre con un “pellegrinaggio” a Montagnola, nel Canton Ticino, dove Hermann Hesse visse gran parte della sua vita e nel cimitero di Sant’Abbondio a Gentilino dove oggi riposa, accanto alla sua amata Ninon.

È qui che nasce la prima tappa di un viaggio che non è soltanto geografico, ma profondamente simbolico: sulle tracce dello scrittore di Siddhartha, alla ricerca di un dialogo tra Oriente e Occidente, tra maestro e discepolo, tra parola e silenzio. Parte da qui il viaggio dell’autrice, Viviana Spada, che ispirerà il suo volume “Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi”: due libri in uno! Il primo, in Svizzera, da Montagnola ad Arcegno, dove l’autrice incontra Heiner Hesse, figlio del grande scrittore, in una lunga conversazione che apre nuove prospettive sull’eredità spirituale e letteraria del padre e il suo pensiero sul perché l’opera di Hermann Hesse è ancora attuale nel Terzo Millennio.

Il secondo libro narra il viaggio dell’autrice alla scoperta del Nepal e del Tibet: luoghi di meditazione, di bellezza e di contraddizione, in cui la ricerca interiore trova la sua dimensione più autentica. Viviana Spada non è certo l’esploratrice Alessandra David Néel, ma il suo è un viaggio vero, con tutti gli incidenti di percorso e le sorprese, che anche Hermann Hesse ha vissuto in prima persona molti decenni fa.

Le notizie del diario di Viviana saranno utilissime a chi vorrà ripercorrere le strade d’Oriente, dal Nepal di Kathmandu e la sua valle a Lhasa, in Tibet: l’autrice, pur impregnata dal paesaggio e dalla magia esotica, mantiene sempre un sano e vivace buonsenso occidentale!

Tra pagine di riflessione e racconto, incontri memorabili e silenzi rivelatori, sulle orme di Siddhartha, il saggio è una testimonianza di crescita spirituale e umana, un dialogo continuo con Hesse e con sé stessa, un viaggio che diventa invito universale alla conoscenza, al ritorno e alla pace interiore.

Al ritorno, nel Veneto delle origini, l’autrice ritrova le proprie radici e ricompone il cerchio di un percorso di consapevolezza iniziato molti anni addietro, alla prima lettura di Siddhartha. Un libro da leggere tutto d’un fiato, dedicato a tutti gli appassionati di Hermann Hesse e dell’avventura del viaggio…