Vallecrosia al Mare, il recital di chitarra di Alessandro Di Caccamo apre 'Primavera in Musica'

A Vallecrosia al Mare torna 'Primavera in Musica'. La ventesima edizione della rassegna concertistica, organizzata dall’associazione musicale “G. B. Pergolesi” ETS e dal Comune, prenderà il via domenica 29 marzo con il recital di chitarra del giovane Alessandro Di Caccamo.

"Quest’anno la rassegna giunge ad un importante traguardo: il ventesimo anno di concerti ed eventi musicali che hanno contribuito, negli anni, a mantenere l’offerta culturale del Comune a un alto livello di qualità, a diffondere la cultura musicale nei suoi diversi aspetti, a fare conoscere l’attività e l’impegno in campo musicale dell’associazione musicale 'G. B. Pergolesi ETS', con sede a Vallecrosia al Mare" - fanno sapere gli organizzatori - "La rinomata rassegna è nata venti anni fa sotto l’impulso della allora direttrice Lidia Beccaria, per poi proseguire, in un crescendo di apprezzamento di pubblico e di credito da parte di tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute, sotto la guida dell’attuale presidente dell’associazione M° Adriana Costa".

"Nei circa 100 concerti realizzati in questi anni, con la sola pausa per l’emergenza Covid, si sono succeduti musicisti, solisti e gruppi di calibro internazionale sia italiani che stranieri, giovani rappresentanti del futuro musicale locale e nazionale, spaziando dalla musica antica alla moderna e popolare, strumentale e vocale" - ricordano gli organizzatori - "La rassegna si è interfacciata con alcune delle più rilevanti istituzioni nel campo della musica, come il Concorso Internazionale di Cortemilia, l’European Music Competition di Moncalieri, il Conservatorio di Genova, il Festival Chitarristico Internazionale 'Città di Sanremo'. Grazie alla fiducia delle varie amministrazioni e all’impegno della professoressa Costa la popolazione ha potuto godere di esecuzioni e programmi musicali eseguiti ai massimi livelli, occasioni altrimenti accessibili solo in teatri e location fuori territorio".

"La rassegna di quest’anno è composta da quattro concerti che si terranno tutti presso la sala polivalente cittadina alle 17. L'ingresso è libero" - svelano - "Il primo appuntamento è domenica 29 marzo con il Recital di chitarra del giovane Alessandro Di Caccamo. Nato a Voghera (PV) nel 2000, consegue il Diploma di primo livello con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio di Musica 'Franco Vittadini' di Pavia, sotto la guida del Maestro Diego Campagna. Completa quindi il Diploma di secondo livello – Biennio interpretativo in chitarra classica presso lo stesso Conservatorio, distinguendosi con una votazione finale di 110 e lode e il conferimento della menzione d’onore, riservata ai più alti meriti artistici e accademici. Attualmente continua i suoi studi presso il conservatorio 'Franco Vittadini' con un focus specifico sulla musica da camera, sempre sotto la guida del maestro Diego Campagna, perfezionando il proprio approccio interpretativo nel dialogo tra strumenti e nella sensibilità dell’ascolto reciproco. Particolarmente significativi sono i percorsi svolti con musicisti di fama internazionale, quali il maestro brasiliano Marco Pereira. Un momento di particolare rilievo nel suo percorso artistico è rappresentato dalla collaborazione con gli Archivi del compositore Mario Castelnuovo-Tedesco, che lo ha visto impegnato nella prima esecuzione assoluta di una colonna sonora inedita, originariamente scritta per un cartone animato prodotto dalla storica casa americana UPA (United Productions of America). Nel 2024 riceve il Diploma di Merito presso la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove viene ammesso al corso annuale di alto perfezionamento in chitarra classica tenuto dal celebre concertista maestro Eliot Fisk. Grazie a una prestigiosa borsa di studio svizzera, studia con il leggendario maestro Pepe Romero presso l’Università di Oklahoma City. Chitarrista e concertista solista attivo, ha al suo attivo numerose partecipazioni a festival internazionali di chitarra, tra cui: il 'Social Sound Festival' di Cassino (FR), l’'International Guitar Festival' di Trevi (PG) e il 'IX Sanremo International Guitar Festival & Competition' di Sanremo".

I prossimi concerti saranno domenica 12 aprile con il duo flauto e pianoforte, concerto tenuto da Roberto Orengo accompagnato al pianoforte da Adriana Costa; domenica 19 aprile con “Obiettivo musica”, concerto/saggio dell’Associazione Pergolesi. I giovanissimi musicisti si esibiranno al pianoforte, chitarra, flauto traverso, violino. L'ultimo sarà, invece, domenica 26 aprile e si tratterà di “Dal ritmo al sogno”, recital di pianoforte tenuto da Adriana Costa.