Sanremo, “Saliscendi” chiude in Pigna con Mauro Pescio e il racconto “Non è la storia di un eroe”

Si avvia alla conclusione “Saliscendi”, la rassegna teatrale nel cuore della Pigna di Sanremo, che domenica 29 marzo alle ore 18.00 porterà in scena l’ultimo appuntamento della stagione all’ex Oratorio di Santa Brigida.

A chiudere il cartellone sarà Mauro Pescio con lo spettacolo “Non è la storia di un eroe”, tratto dal celebre podcast “Io ero il milanese”, diventato un vero caso negli ultimi anni con milioni di ascolti.

Lo spettacolo racconta la vicenda intensa e complessa di Lorenzo S., figura di criminale “vecchio stile” protagonista di un percorso di redenzione umana. Una storia forte, che dal mondo dell’audio approda sul palcoscenico, trovando nel teatro una dimensione ideale per restituire tutta la profondità del racconto.

Scritto e interpretato dallo stesso Pescio, lo spettacolo è prodotto da CMC/Nidodiragno e rappresenta il sesto e ultimo capitolo della rassegna, riassunta nel sottotitolo “Sei storie, una voce”: un percorso che ha proposto narrazioni diverse – dal teatro civile alla comicità, fino alla poesia – accomunate dalla forza dell’interpretazione di un unico attore in scena.

Per assistere allo spettacolo restano pochi biglietti disponibili: i tagliandi (10 euro più prevendita, senza posto assegnato) sono acquistabili online sulla piattaforma Liveticket oppure direttamente al botteghino dell’ex Oratorio a partire dalle ore 17.00 del giorno dello spettacolo.

La rassegna è organizzata da CMC/Nidodiragno Produzioni con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, con il sostegno del Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura – e dell’associazione Enza Dedali.