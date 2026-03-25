Taggia: un weekend enogastronomico, il 1° e 2 maggio torna Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea

Annunciate le date di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea: il tradizionale evento dedicato all’oliva taggiasca, al Moscatello di Taggia e alle eccellenze del territorio si svolgerà venerdì 1° e sabato 2 maggio prossimi. Saranno due gli ospiti d’eccezione della 13ª edizione: Luca Pappagallo e Renata Briano.

Quello del “cuciniere” Luca Pappagallo è un atteso ritorno, dopo il successo dello show cooking dello scorso anno in piazza Cavour. Personaggio televisivo e star del web, con oltre 3 milioni di follower sui social, conduce il programma “In Cucina con Luca Pappagallo” su Food Network, dove propone piatti semplici e gustosi realizzati con pochi ingredienti. Autore di numerosi libri di cucina, è stato anche tra i volti più noti della trasmissione “La prova del cuoco” di Antonella Clerici. Le sue ricette sono disponibili anche sul seguitissimo sito www.casapappagallo.it.

Renata Briano, ex europarlamentare, è autrice del blog “La nostra Politica in Cucina” su GialloZafferano (https://blog.giallozafferano.it/renatabriano/) e sui suoi canali social, dove conta circa 900 mila follower tra Instagram, Facebook e TikTok. Le sue ricette, in equilibrio tra tradizione e innovazione, valorizzano i prodotti tipici e i piatti della cucina ligure. In occasione della manifestazione presenterà il suo libro “Dai monti al mare”.

Nelle prossime settimane saranno svelati tutti i dettagli e il programma completo dell’edizione 2026, che si preannuncia ricco di appuntamenti per entrambe le giornate: cooking show, incontri, degustazioni, convegni, laboratori, concorsi e il tradizionale mercatino espositivo delle aziende del territorio. Come da tradizione parteciperanno anche i Comuni di Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pompeiana, Terzorio e Triora. Grazie al loro contributo è stato possibile organizzare una delle principali novità di quest’anno: un’area dedicata allo Street Food delle Pro Loco, che proporrà alcuni dei piatti tipici della tradizione gastronomica delle valli Argentina e Armea, andando ad ampliare l’area della manifestazione coinvolgendo altre vie principali del borgo di Taggia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Taggia, dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e la sua Azienda Speciale, in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella e il patrocinio di Regione Liguria e ANCI Liguria. Collaborano inoltre le associazioni Produttori Moscatello di Taggia e L’Oro di Taggia, l’Associazione Città dell’Olio, il CeSVin – Centro Internazionale per lo Studio della Storia della Vite e del Vino, l’Aibes, l’ente Parco Alpi Liguri, l’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi, la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera e le associazioni di categoria.

(Nella gallery le foto dello scorso anno)