Sanremo, la Sinfonica celebra la vigilia di Pasqua con “Il canto del violino e il vento di Scozia”

Vigilia di Pasqua particolare questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò, dove è andato in scena un nuovo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il sempre numeroso pubblico in sala ha applaudito “Il canto del violino e il vento di Scozia”, con un programma che ha unito il lirismo romantico di Max Bruch e l’intensità evocativa di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Il concerto, diretto dal Maestro Daniel Somogyi-Tóth, ha visto la partecipazione della giovane violinista Mariam Abouzahra.

Un’occasione speciale con cui l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’assessore alla cultura Enza Dedali hanno voluto augurare Buona Pasqua al sempre affezionato pubblico.

Il prossimo appuntamento è in calendario domenica 12 aprile, alle ore 18, presso il Teatro dell'Opera del Casinò. In programma il concerto "La fantasia e il canto: pagine sinfoniche del ‘900”, diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo con la partecipazione speciale di Gianluca Littera (armonica a bocca). Il pubblico potrà ascoltare musiche di Michael Spivakovsky, James Moody e Nino Rota.