Arma di Taggia rinnova la devozione mariana: il Rosario sul mare accoglie la Madonna Miracolosa (Foto)

Da molti anni il mese di maggio ad Arma di Taggia è dedicato alla Madonna attraverso la recita del Rosario nei diversi rioni cittadini. Anche ieri sera la tradizione si è rinnovata con un momento di intensa partecipazione religiosa che ha visto riunite le comunità parrocchiali del territorio.

Il raduno si è svolto presso lo stabilimento balneare Lido dell’Annunziata, dove si sono ritrovati i fedeli delle parrocchie di San Giuseppe e Sant’Antonio di Arma, San Francesco Saverio e Paola Romana di Levà e dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo di Taggia. Come accade ormai da alcuni anni, uno dei momenti più suggestivi della serata è stato l’arrivo via mare della statua della Madonna Miracolosa. La sacra effige ha raggiunto il litorale armese a bordo di una barca condotta dalla Cumpagnia Armasca, che si è occupata del trasporto dalla darsena fino alla spiaggia, dove ad attenderla c’erano numerosi fedeli.

Dopo la recita del Santo Rosario e i canti dedicati alla Vergine, la celebrazione si è conclusa con la statua che ha ripreso il mare, regalando ai presenti un momento particolarmente emozionante e carico di spiritualità.