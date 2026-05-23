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Eventi | 23 maggio 2026, 07:01

Arma di Taggia rinnova la devozione mariana: il Rosario sul mare accoglie la Madonna Miracolosa (Foto)

Grande partecipazione sul litorale armese per la tradizionale recita del Rosario con l’arrivo via mare della statua

Da molti anni il mese di maggio ad Arma di Taggia è dedicato alla Madonna attraverso la recita del Rosario nei diversi rioni cittadini. Anche ieri sera la tradizione si è rinnovata con un momento di intensa partecipazione religiosa che ha visto riunite le comunità parrocchiali del territorio.

Il raduno si è svolto presso lo stabilimento balneare Lido dell’Annunziata, dove si sono ritrovati i fedeli delle parrocchie di San Giuseppe e Sant’Antonio di Arma, San Francesco Saverio e Paola Romana di Levà e dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo di Taggia. Come accade ormai da alcuni anni, uno dei momenti più suggestivi della serata è stato l’arrivo via mare della statua della Madonna Miracolosa. La sacra effige ha raggiunto il litorale armese a bordo di una barca condotta dalla Cumpagnia Armasca, che si è occupata del trasporto dalla darsena fino alla spiaggia, dove ad attenderla c’erano numerosi fedeli.

Dopo la recita del Santo Rosario e i canti dedicati alla Vergine, la celebrazione si è conclusa con la statua che ha ripreso il mare, regalando ai presenti un momento particolarmente emozionante e carico di spiritualità.

Carlo Alessi

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