Raccontare a Ponente: Antonella Squillace presenta a Sanremo “Speranza è il mio nome”

Prosegue a Sanremo la rassegna “Raccontare a Ponente: incontri con l’autore”, promossa dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con la Coop Liguria – Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 28 maggio alle ore 17 nella Sala Punto d’Incontro Coop di Sanremo, al primo piano della sede di Corso Matuzia, con ingresso adiacente al punto vendita Coop.

Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Antonella Squillace, che presenterà il romanzo “Speranza è il mio nome” pubblicato da Leucotea Edizioni.

Il libro racconta la storia di una giovane eritrea in fuga dal proprio Paese verso l’Europa. Dopo un lungo viaggio, la protagonista approda in Italia, a Ventimiglia, al confine italo-francese, dove dovrà affrontare la prova più difficile: attraversare il tunnel dell’autostrada che la separa dalla Francia e dalla speranza di una nuova vita. Il romanzo pone inoltre l’attenzione sulla realtà dei minori non accompagnati che raggiungono le coste italiane, spesso nascosti dietro numeri anonimi e storie dimenticate.

Gli incontri della rassegna sono curati e condotti da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti e prevedono la partecipazione diretta degli autori, con momenti di confronto dedicati ai temi, ai percorsi narrativi e ai contenuti delle opere presentate.

Antonella Squillace, al suo quarto romanzo, è insegnante nella scuola secondaria di primo grado ed è impegnata da anni in associazioni di sostegno ai migranti e alle comunità extracomunitarie della provincia. Durante l’incontro dialogherà con il professor Nanni Perotto, anch’egli scrittore e docente nelle scuole secondarie del territorio.

L’edizione 2026 della rassegna si caratterizza per un respiro internazionale e cosmopolita: i libri selezionati raccontano vicende nate in Paesi lontani che si intrecciano con l’estremo Ponente ligure, creando un dialogo tra culture diverse e offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sui temi contemporanei e sul rapporto tra territorio e narrazione.

La rassegna si concluderà giovedì 11 giugno alle ore 17 con la presentazione del libro “Vite che s’intersecano” di Franca Acquarone, pubblicato da Edizioni Philobiblon. Il romanzo, ambientato nel grattacielo Torre Doria di Oneglia, racconta le vite degli abitanti che si intrecciano dando origine a relazioni ed equilibri inattesi. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Marino Magliani.

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita e aperti a tutta la cittadinanza.

Le iniziative rientrano nel programma “Corsi&Percorsi”, promosso dalle Sezioni Soci di Coop Liguria per favorire occasioni di approfondimento culturale e di legame con il territorio, incoraggiando scelte consapevoli da parte dei consumatori.