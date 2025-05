Taggia capitale dell’Intelligenza Artificiale: dalla storia di Turing ai prompt del futuro, Villa Boselli ospita la Tabya Conf 2025

Sarà Villa Boselli a Taggia a fare da cornice alla Tabya Conf 2025, una conferenza interamente dedicata al mondo dell’intelligenza artificiale, pensata per professionisti del settore ma anche per semplici appassionati desiderosi di comprendere meglio la tecnologia che sta rivoluzionando la nostra epoca. Esperti, sviluppatori, ricercatori e curiosi si incontreranno per una giornata all’insegna dell’innovazione, tra riflessioni etiche e applicazioni pratiche.

Grande soddisfazione è stata espressa da Daniele Festa, presidente del Consiglio comunale e consigliere con delega, tra le altre, alla Innovazione tecnologica: "Siamo orgogliosi di ospitare a Taggia un evento di rilevanza nazionale su un tema così attuale. Portare la Tabya Conf a Villa Boselli significa valorizzare il nostro territorio anche come luogo di cultura e futuro digitale".

Una giornata tra conoscenza, confronto e sperimentazione. La conferenza si aprirà venerdì 8:30 con la registrazione dei partecipanti, per poi entrare nel vivo alle 9:15 con la keynote “Presente e futuro dell’Intelligenza Artificiale”, affidata a Marco Minerva e Andrea Belloni, che offriranno una panoramica sull’evoluzione e le prospettive dell’IA. Alle 10:00 sarà la volta di Andrea Zamuner Cervi, che ripercorrerà la storia dell’IA da Alan Turing ai Transformer, passando per i modelli generativi come ChatGPT.

Etica, prompt e automazione. Tra i momenti centrali della mattinata, l’intervento di Paolo Ranzani su innovazione, regolamentazione e sostenibilità dell’IA, seguito da Marco Dal Pino, che illustrerà le potenzialità dei prompt nella Generative AI. Il pomeriggio sarà dedicato a casi d’uso concreti: Emanuele Bartolesi presenterà un sistema di supporto intelligente alle e-mail, Marco Parenzan mostrerà come trasformare dispositivi comuni in oggetti smart, Alessandro Melchiori racconterà l’uso di GitHub Copilot nello sviluppo software, mentre Dario Benevento parlerà di IA applicata alla meccanica industriale.

A chiudere, alle 18:10, Alessio Iafrate e Nicola Paro spiegheranno come costruire applicazioni intelligenti capaci di adattarsi e apprendere, evidenziando le sfide e i vantaggi dell’integrazione dell’IA nei sistemi moderni.

Taggia protagonista dell’innovazione. Con la Tabya Conf 2025, Taggia si conferma città attenta ai temi della modernità, in grado di accogliere eventi di respiro nazionale capaci di coniugare divulgazione, formazione e sviluppo tecnologico. In una location prestigiosa come Villa Boselli, l’intelligenza artificiale si farà non solo materia di studio, ma anche strumento di confronto e ispirazione per il futuro.