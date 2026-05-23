L’estate a Imperia parte con il sorriso: la grande comedy nazionale inaugura la stagione de “Il Ritorno di Lucky”

La stagione estiva della Riviera dei Fiori si apre ufficialmente all’insegna della grande comicità e del buon gusto. A dare il via al calendario degli eventi imperiesi è “Il Ritorno di Lucky”, locale diventato un solido punto di riferimento della convivialità ligure, pronto a inaugurare un format esclusivo che promette di unire l'eccellenza dello street food all’intrattenimento d’autore.

Il locale, celebre per la sua atmosfera autentica e per i suoi storici panini, affonda le radici in una lunga tradizione familiare legata alla ristorazione del territorio. Il suo fondatore, figura iconica e stimatissima a Imperia e dintorni, ha saputo trasformare negli anni la passione per il cibo di qualità in un vero e proprio hub sociale, dove l'accoglienza calorosa incontra la voglia di innovare continuamente la proposta ricreativa locale.

Per l'estate 2026, la direzione ha scelto di alzare ulteriormente l'asticella, strutturando un cartellone di appuntamenti comedy e serate evento di assoluto rilievo. L'appuntamento inaugurale è fissato per domenica 31 maggio, una notte speciale che vedrà salire sul palco due tra i volti più amati e iconici della comicità televisiva e teatrale italiana: Beppe Braida e Max Cavallari. I due artisti daranno vita a una performance vibrante, caratterizzata da sketch fulminei, improvvisazione e puro coinvolgimento.

A impreziosire l'evento e a dinamizzare l’atmosfera ci sarà inoltre la speciale partecipazione delle ragazze dell’Aperospritz, pronte a intrattenere il pubblico con la distribuzione di gadget esclusivi per tutta la durata della serata. L'obiettivo dichiarato del format estivo è la creazione di un salotto moderno, vivace e curato nei minimi dettagli, ideale per un pubblico eterogeneo che ricerca un connubio perfetto tra musica, spettacolo ed enogastronomia informale ma selezionata.

Vista la grande attesa e l'eccezionalità degli ospiti, per garantire il miglior servizio possibile la prenotazione sarà obbligatoria. Con questa prestigiosa apertura, “Il Ritorno di Lucky” si proietta come una delle realtà più propositive e dinamiche della stagione, confermando la propria missione: offrire alla città di Imperia momenti di svago intelligente e d'eccellenza artigianale

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare al 324 60 15 262