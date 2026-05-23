Arma di Taggia, grande partecipazione all’incontro sull’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale

Grande partecipazione e confronto concreto per l’incontro pubblico dedicato all’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale che si è svolto a Villa Boselli ad Arma di Taggia. L’appuntamento, gratuito e aperto alla cittadinanza, ha visto una sala molto partecipe: tanti presenti e numerose domande, con interventi dal pubblico che hanno trasformato l’evento in un dialogo reale e utile.

Nel corso della mattinata sono stati affrontati in modo chiaro e accessibile i principali temi legati all’AI: cosa significa davvero “intelligenza artificiale”, quali applicazioni possono essere utili nello studio e nel lavoro, quali limiti è importante conoscere e quali rischi vanno tenuti presenti, in particolare sul fronte della disinformazione e dei contenuti manipolati. Ampio spazio è stato dedicato anche alle buone pratiche: attenzione ai dati personali, verifica delle fonti, uso responsabile degli strumenti e consapevolezza del fatto che l’AI è un supporto, non un sostituto del giudizio umano.

A guidare l’incontro sono stati Marco Minerva, sviluppatore e consulente informatico, e Andrea Belloni, CEO di CodeDesign, che hanno alternato spiegazioni ed esempi concreti, stimolando una partecipazione continua della platea. Tra i temi più richiesti: impatto dell’AI sulla vita quotidiana, sugli strumenti di lavoro, sulle scuole e su come riconoscere possibili truffe o contenuti falsi.

“Il riscontro di oggi è molto positivo , come Comune abbiamo voluto organizzare questo incontro perché crediamo che l’innovazione non debba rimanere una parola astratta o riservata a pochi addetti ai lavori. L’innovazione vera è quella che arriva nelle case, nelle scuole, nelle attività, negli uffici. È quella che aiuta le persone a vivere e lavorare meglio, ma che va compresa per evitare errori, truffe, disinformazione e aspettative sbagliate.”, dichiara Daniele Festa, presidente del Consiglio comunale con delega all’Innovazione Tecnologica.

L’Amministrazione comunale ringrazia i relatori e tutti i partecipanti e valuta già nuovi appuntamenti, per proseguire un percorso sull’uso delle tecnologie in materia AI.