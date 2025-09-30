Sanremo, nuova doppia vittoria ieri in tribunale contro l’autovelox dell’Aurelia Bis: annullati due verbali dal Giudice di Pace

Si arricchisce di un nuovo capitolo la lunga battaglia contro l’autovelox installato da anni sull’Aurelia Bis, nella zona di Valle Armea. Ieri mattina il Giudice di Pace di Sanremo ha annullato due verbali elevati con l’impiego del sistema di rilevazione della velocità, accogliendo le ragioni del ricorrente. Da tempo automobilisti e associazioni contestano la legittimità delle sanzioni comminate dall’apparecchiatura, ritenendo che non sia correttamente omologata. Nel procedimento discusso ieri, la difesa dell’Amministrazione Provinciale di Imperia ha richiamato una recente sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva equiparato l’approvazione all’omologazione degli autovelox.

L’avvocato del ricorrente, Marco Mazzola, ha però ribattuto che si tratta di un precedente isolato, già superato da altre decisioni di merito e in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. Il Giudice di Pace ha condiviso questa impostazione, sottolineando come la Cassazione abbia ormai consolidato l’orientamento secondo cui l’approvazione non equivale all’omologazione. Il verdetto ha comportato non solo l’annullamento dei verbali, ma anche la condanna della Provincia di Imperia al pagamento delle spese legali.

Questa nuova decisione si inserisce in un contesto di forte contestazione che da anni accompagna l’autovelox di Valle Armea. Numerosi automobilisti si sono rivolti ai giudici per far valere le proprie ragioni e ottenere l’annullamento delle multe. La sentenza di ieri conferma che la battaglia legale resta aperta e che i dubbi sulla piena regolarità del dispositivo continuano ad alimentare ricorsi e polemiche.