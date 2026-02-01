Liguria, in arrivo neve fino al suolo e gelicidio nell’entroterra: Arpal emette l’allerta gialla sui versanti padani di Ponente

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente (Zona D) a partire dalle 21 di lunedì 2 febbraio, in vista dell’arrivo di una perturbazione che interesserà l’intera regione tra lunedì e martedì.

La giornata di lunedì si aprirà con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, deboli e intermittenti, più frequenti sul settore centrale. Dal pomeriggio il peggioramento diventerà più marcato, con piogge diffuse e un abbassamento dello zero termico nelle zone interne.

In serata sono previste deboli nevicate nell’entroterra, con quota neve in calo fino al suolo su Zona D, parte orientale della Zona E e interno della Zona B. In queste aree non si escludono fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi, condizioni che potrebbero creare criticità alla viabilità.

Le precipitazioni nevose proseguiranno anche nella notte e nella mattinata di martedì 3 febbraio, mentre sul centro regione sono attese piogge tra deboli e moderate.

Il quadro sarà aggravato dal rinforzo dei venti, atteso dalla serata di lunedì: raffiche da Nord fino a 40-50 km/h su A e B e sui crinali della Zona D, mentre sulla Zona C prevarranno venti di Scirocco. Possibile disagio per freddo, soprattutto nelle aree interne.

Arpal invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti nelle prossime ore.