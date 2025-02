Sanremo: Vespe Px e Moto Guzzi, sedici mezzi della Polizia Municipale all'asta il 5 marzo (Foto)

Sedici mezzi a due ruote di proprietà del Comune saranno messe all’asta all’inizio del mese di marzo. Un modo per fare cassa per palazzo Bellevue e anche per far utilizzare ad altri mezzi che sono stati utilizzati dagli agenti della Polizia Municipale e dei messi comunali.

Si tratta di 16 mezzi tra cui sei Vespe Px, che svariano dai 250 agli 800 euro, tre Lx (due a 400 e una a 500 euro), due Sanyang Attila 125 a 200 euro, una Moto Guzzi a 500 euro e tre Piaggio Zipc500 (uno a 100 e due a 200 euro). Tutti i prezzi riguardano ovviamente la base d’asta mentre le spese per la stipula, registrazione e trascrizione degli atti di vendita ed ogni altra spesa sono a totale carico dell’acquirente.

L’asta pubblica si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base e, ovviamente, i lotti saranno aggiudicati all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta previsto per ciascuno.

Le offerte dovranno pervenire entro le 12.30 del 3 marzo, in un plico chiuso e controfirmato. Il 5 marzo alle 9, nella sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, alla presenza della Commissione che è stata nominata, è prevista l’apertura delle busta e, chi ha partecipato potrà presenziare. In caso di parità di offerte è previsto il sorteggio pubblico.

Sarà possibile prendere visione dei veicoli, prendendo appuntamento chiamando, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il numero 333 3787365 (referente Pier Paolo Pagani).