Operazione antidroga “Ares”, slitta la decisione del tribunale e sentenza rinviata al 13 febbraio

Slitta la decisione del tribunale di Genova sul processo di primo grado legato all’operazione antidroga “Ares”, l’inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato alla sbarra 22 imputati accusati, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti e di aver organizzato lo spaccio con modalità ritenute di stampo mafioso.

Il collegio giudicante ha rinviato al 13 febbraio la lettura della sentenza, al termine di un processo che ha ricostruito l’attività di una presunta organizzazione attiva nella provincia, in particolare nell’area di Diano Marina. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe imposto un vero e proprio monopolio dello spaccio, facendo leva su minacce e sulla reputazione criminale del sodalizio.