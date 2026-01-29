Sanremo, maxi operazione della Municipale: rimosse decine di biciclette abbandonate in diverse zone della città (Foto)

Un’importante operazione è stata portata a termine dalla Polizia Municipale di Sanremo, impegnata da tempo nel contrasto al fenomeno delle biciclette abbandonate sul territorio cittadino. Le segnalazioni, arrivate numerose, indicavano la presenza di mezzi lasciati in stato di degrado in diverse aree urbane, con una concentrazione particolarmente elevata nella zona della stazione ferroviaria.

Dopo un’attenta attività di monitoraggio, gli agenti sono intervenuti rimuovendo circa 30 biciclette, molte delle quali prive di proprietario identificabile, danneggiate o inutilizzabili. I mezzi, in alcuni casi legati da tempo alle rastrelliere o abbandonati sui marciapiedi, rappresentavano un problema sia dal punto di vista del decoro urbano sia della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli volto a migliorare la vivibilità della città e a contrastare situazioni di degrado. Le biciclette recuperate sono state trasferite nei depositi comunali, dove resteranno a disposizione per eventuali verifiche di proprietà, secondo le procedure previste.

La Polizia Municipale ha infine annunciato che interventi analoghi proseguiranno anche nelle prossime settimane, invitando i cittadini a collaborare segnalando situazioni simili e ricordando l’importanza di un uso corretto degli spazi pubblici.