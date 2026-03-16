Ventimiglia in lutto per la prematura scomparsa del ferroviere Marco Damiano

Ventimiglia è in lutto per la morte prematura del ferroviere Marco Damiano.

Era un capostazione conosciuto e stimato in città. All'età di 65 anni lascia la famiglia, gli amici e i colleghi. "Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa del caro collega e compagno Marco Damiano" - dice Michele Delli Carri, segretario provinciale Filt CGIL - "Marco ci ha lasciato prematuramente all'età di 65 anni. Ferroviere modello e stimato da tutti i colleghi, sempre ligio al dovere".