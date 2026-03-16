UN OCCHIO AL CIELO. Le previsioni meteo della settimana a cura di Stefano Sciandra

Buon pomeriggio ai nostri Lettori. Ci ritroviamo con il consueto appuntamento del lunedì. Nel corso del fine settimana perturbato non ho avuto necessità di effettuare alcun tipo di aggiornamento avendo inquadrato tutto perfettamente nel bollettino di venerdì.



SITUAZIONE ED EVOLUZIONE - Anche l'evoluzione seguirà, e sta seguendo, la linea tracciata nel fine settimana. Vi avevo anticipato come questo fronte non sarebbe traslato verso Est e sarebbe andato a interessare il resto della Penisola. Esaurito il forte maltempo al Nord, tocca infatti al Meridione. L'imponente sistema perturbato è sprofondato in direzione della Sardegna e sia oggi sia domani andrà a interessare la parte inferiore dello Stivale dove questa struttura interagirà con un'altra depressione posizionata sul basso Mediterraneo.

Saranno la Calabria parte della Puglia e la Sicilia a essere sottoposte a precipitazioni molto intense. A Nord arriverà invece una pausa con un contesto tutto sommato abbastanza mite. Nel frattempo anche un'irruzione fredda con ingresso da Est (direzione Adriatico), a partire da mercoledì, soprattutto su Centro e Meridione (e in parte al Nord, settore orientale), riporterà condizioni invernali con quota neve in rapido calo sull'Appennino Centrale. Contesto più asciutto a Nord con freddo che si farà sentire più che altro in orario notturno.

Nuovo modesto peggioramento nella mattinata di mercoledì 18 marzo (modello americano GFS)

PREVISIONE - Mi scuso se sarò più sintetico del solito, ma problemi agli occhi non mi consentono di dilungarmi troppo. Pausa effimera con una giornata odierna decisamente buona, soleggiata e con temperature in deciso aumento sino a 20°. Pausa anche per quanto concerne la ventilazione che però è destinata a tornare a farsi sentire a tratti già da domani e dopodomani con deciso rinforzo prevalentemente da Nord con componente rafficata (16 metri al secondo, intorno ai 60 km/h di raffica).

Ventilazione in deciso aumento, tanto per cambiare, da dopodomani

Sempre mercoledì 18 tornerà anche un modesto peggioramento con nuove piogge, seppur contenute, nel corso della mattinata. Temperature senza grosse variazioni oggi e domani con valori massimi in aumento e minime in doppia cifra, in calo di 3-4 gradi dopodomani. A seguire stabilità giovedì (probabile ancora vento) e venerdì. Sul ventilato peggioramento di sabato 21 marzo giornata della Milano-Sanremo, sono invece ancora parecchio dubbioso e rimando il tutto a venerdì 20 la valutazione, compatibilmente con i problemi fisici di cui ho accennato.