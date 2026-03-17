Amministratore di sostegno indagato per peculato: sequestrati immobili tra l'imperiese e Cuneo e 125mila euro

Un amministratore di sostegno è finito al centro di un’indagine per peculato ai danni di persone vulnerabili, culminata nel sequestro preventivo di cinque immobili tra le province di Imperia e Cuneo e disponibilità finanziarie per oltre 125mila euro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Imperia, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, a seguito di accertamenti avviati dopo le segnalazioni del Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe utilizzato circa 125.000 euro appartenenti ai propri assistiti “senza la prevista autorizzazione del Giudice Tutelare”, disponendo liberamente dei conti correnti di persone fragili affidate alla sua gestione. Tra gli episodi contestati emerge un caso particolarmente grave: l’uomo avrebbe prelevato 2.500 euro, giustificando l’operazione con il pagamento di spese funerarie per una persona che, in realtà, risultava ancora in vita.

Le indagini hanno portato alla segnalazione di plurimi episodi di peculato relativi a cinque assistiti, inducendo il pubblico ministero a richiedere il sequestro del presunto profitto illecito, quantificato in 125.756,85 euro. Il G.I.P. del Tribunale di Imperia, accogliendo la richiesta della Procura e “ferma restando la presunzione di innocenza”, ha emesso il decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza insieme alla Sezione di Polizia Giudiziaria.

L’operazione, sottolineano le Fiamme Gialle, evidenzia l’impegno del Corpo nel tutelare “l’integrità patrimoniale e finanziaria delle persone fragili”, contrastando comportamenti illeciti di chi sfrutta il proprio ruolo per ottenere vantaggi personali.