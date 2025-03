RC Auto in provincia di Imperia: premio medio a 506 euro, Sanremo stabile, Ospedaletti e Vallecrosia in rialzo, Bordighera in calo

In provincia di Imperia, secondo l'Osservatorio dati di Facile.it, il premio medio RC auto nel mese di gennaio 2025 si è attestato a 506 euro, con una variazione minima rispetto a sei mesi fa (-0,34%) e un leggero aumento dello 0,58% rispetto a gennaio 2024. Se a livello provinciale la situazione appare abbastanza stabile, l’analisi dei singoli comuni mostra forti discrepanze, con alcune località che hanno visto aumenti significativi e altre che hanno beneficiato di cali considerevoli.

Tra i centri più importanti della provincia, Sanremo registra un premio medio di 485 euro, con un incremento contenuto dell’1% rispetto all’anno precedente. Pur rimanendo sotto la media nazionale del 23%, la città del Festival non è tra le più economiche della provincia. Ospedaletti, invece, si distingue per avere uno dei premi più alti, con una media di 694 euro, in crescita del 40% rispetto al 2024. Anche Riva Ligure ha visto un incremento significativo, con una media di 567 euro e una variazione del 25% rispetto all’anno scorso. Situazione simile a Taggia, dove il premio è di 548 euro, con un aumento dell’8%.

Al contrario, alcuni comuni hanno registrato diminuzioni nei costi dell’RC auto. Santo Stefano al Mare è uno di questi, con una spesa media di 339 euro, in calo del 25%. Anche Ventimiglia mostra una leggera riduzione, con un premio medio di 519 euro, inferiore del 5% rispetto all’anno precedente. A Vallecrosia, invece, si osserva un andamento opposto, con un premio di 500 euro e un aumento del 29%. Bordighera, infine, si distingue per avere una delle tariffe più basse tra i centri abitati più rilevanti, con una media di 409 euro e una riduzione del 32%, posizionandosi ben al di sotto della media nazionale.

Se si analizzano i dati complessivi della provincia, emergono alcuni valori estremi. Il comune con il premio assicurativo più elevato è Armo, dove il costo medio dell’RC auto ha raggiunto i 966 euro, segnando un incredibile aumento del 597% rispetto all’anno scorso. Anche Cipressa si colloca tra le località più care, con un premio di 973 euro, in crescita del 205%. A seguire troviamo Pompeiana, con 786 euro e un incremento del 98%.

Sul fronte opposto, alcune località si caratterizzano per i premi assicurativi più bassi della provincia e dell’intero Paese. Aquila d'Arroscia si distingue con un premio medio di 56 euro, in calo del 90%, il più basso in assoluto. Anche Terzorio e Pieve di Teco registrano tariffe contenute, con rispettivamente 187 euro e 198 euro, quest'ultimo in calo del 68%.

L’andamento dei premi assicurativi è influenzato da diversi fattori, tra cui il tasso di sinistrosità, il rischio di furti d’auto e le caratteristiche demografiche della popolazione. La variabilità osservata nei comuni della provincia di Imperia dimostra quanto sia importante monitorare attentamente le tariffe e confrontare le diverse offerte sul mercato, soprattutto in un periodo in cui i costi possono oscillare in modo significativo anche tra località vicine.