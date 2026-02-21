Sanremo, raccolta fondi della Protezione Civile giovani davanti al Cinema Centrale

Lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 16 alle ore 19, davanti al Cinema Centrale di Sanremo, in via Matteotti, si terrà una raccolta fondi organizzata dalla sezione del gruppo giovani della squadra di protezione civile San Bartolomeo di Sanremo.

L’iniziativa è finalizzata a sostenere le attività operative e i progetti della squadra, da sempre impegnata sul territorio in interventi di emergenza e prevenzione.

Durante il pomeriggio saranno distribuiti da alcuni volontari informazioni su allerta meteo e procedure da seguire in caso di emergenza. Inoltre sarà possibile contribuire con un’offerta libera per l'acquisto di materiale che serve ai volontari per affrontare le emergenze; in segno di ringraziamento verranno donati mazzi di fiori, simbolo della città di Sanremo. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per sostenere un’importante realtà di volontariato locale che opera quotidianamente a servizio della comunità.