Fantasanremo cresce ancora: milioni di fantallenatori pronti per il Festival 2026. Baudo e Vessicchio protagonisti dei nuovi bonus

Da passatempo nato tra un gruppo di amici a vero e proprio fenomeno social capace di coinvolgere milioni di italiani. Il Fantasanremo, il gioco strategico ispirato al fantacalcio e legato al Festival della canzone italiana, è ormai diventato una tradizione irrinunciabile per gli appassionati della kermesse. Il meccanismo è semplice: creare una squadra di cinque artisti in gara a Sanremo e accumulare punti grazie a bonus, performance e comportamenti sul palco. Ma dietro quella semplicità si nasconde un successo travolgente.

A pochi giorni dall’inizio del Festival 2026, i numeri parlano chiaro.: "Abbiamo già raggiunto le 700 mila iscrizioni – racconta Giacomo, uno degli organizzatori – siamo più o meno in linea con lo scorso anno, quando a fine edizione i partecipanti furono cinque milioni, un record assoluto".

Intanto i fantallenatori sono già al lavoro sulle strategie. Tra gli artisti più cercati spicca Dargen D’Amico, seguito da Elettra Lamborghini e J-Ax. Un vero balzo in avanti lo ha fatto Ditonellapiaga, salita rapidamente nelle preferenze dopo l’annuncio delle serate cover, fino a diventare la quarta scelta più gettonata. Per quanto riguarda i capitani, Dargen resta saldamente in testa, davanti ad Arisa e Fedez, quarto classificato nell’ultima edizione del Festival. Chiudono la top five Tommaso Paradiso e Serena Brancale.

Come da tradizione, il Fantasanremo si arricchisce ogni anno di bonus creativi e imprevedibili. Per il 2026 sono previste importanti novità legate a due figure storiche del Festival. "Abbiamo creato una sezione completamente nuova dedicata a Peppe Vessicchio – spiega Giacomo – che per la prima volta coinvolgerà anche i direttori d’orchestra". Tra le possibilità per fare punti "ci saranno outfit che lo richiamano, come il papillon, oppure la direzione dell’orchestra a quattro mani, proprio come fece lui nel 2023. Anche iniziare con “pronti, partenza, via” invece del classico “uno, due, tre, quattro” potrà portare bonus, come accadde con La terra dei cachi. Vogliamo che Vessicchio venga omaggiato come merita, dagli artisti, dai direttori e anche dal conduttore".

Non solo Vessicchio: sono in fase di realizzazione anche bonus dedicati a Pippo Baudo, altro pilastro della storia sanremese, con possibili collegamenti alla mostra a lui dedicata che si terrà a Santa Tecla.

Nonostante le dimensioni ormai imponenti, lo spirito resta quello delle origini: "È nato tutto come un gioco e continua a esserlo – sottolinea Giacomo – ma da quattro anni è diventato qualcosa di enorme. Per noi Sanremo è fondamentale: già a marzo iniziamo a lavorare all’edizione successiva". Un’organizzazione che dura praticamente tutto l’anno, tra riunioni, idee e logistica, senza dimenticare la “Papalina League”, la lega storica degli organizzatori, che prende il nome dal bar dove tutto è cominciato. "I premi sono sempre gli stessi: un prosciutto per il primo e un salame per l’ultimo. E pensate che io non ho mai vinto né l’uno né l’altro", scherza Giacomo.

Resta una curiosità: quanto dormono gli organizzatori durante la settimana del Festival? "Stiamo migliorando di anno in anno – ammette – dovremmo riuscire a dormire tra le tre e le quattro ore a notte, circa venti ore in tutta la settimana. Sentiamo la responsabilità dei milioni di fantallenatori che aspettano aggiornamenti continui, ma resta un’esperienza che amiamo. Non vediamo l’ora di tornare a Sanremo".

Il conto alla rovescia è iniziato: il Fantasanremo è pronto a entrare di nuovo in scena.