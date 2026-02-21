Parte la battaglia per tutelare la lingua ligure: nasce il Coordinamento Lingue Regionali e Diritti Linguistici

In occasione del 21 febbraio, Giornata Internazionale della Lingua Madre proclamata dall’UNESCO, nasce ufficialmente il Coordinamento Lingue Regionali e Diritti Linguistici (CLIRD). Si tratta di una nuova realtà nazionale che riunisce per la prima volta, attraverso associazioni rappresentative, le otto lingue regionali italiane non incluse nella legge 482/1999, l’unica legge statale di tutela delle minoranze linguistiche.

Si tratta di emiliano, ligure, lombardo, napoletano, piemontese, romagnolo, siciliano e veneto: lingue con una lunga tradizione storica e letteraria, riconosciute anche a livello internazionale attraverso codici ISO specifici, ma oggi escluse dal quadro normativo nazionale.

Il Conseggio ligure tra i fondatori

Tra i protagonisti della nuova iniziativa c’è anche il Conseggio pe-o patrimònio linguistico ligure (Consiglio per il patrimonio linguistico ligure), associazione nata nel 2023 e impegnata nello studio, nella promozione e nella valorizzazione delle varietà linguistiche della Liguria. Il Conseggio riunisce autori, scrittori, poeti, artisti, giornalisti, docenti, ricercatori e studiosi, con l’obiettivo di favorire la trasmissione del patrimonio linguistico regionale sia sul piano scientifico sia su quello divulgativo.

“Non sono dialetti, ma lingue sorelle dell’italiano”

Il Manifesto fondativo del CLIRD parte da un presupposto chiaro: “l’Italia possiede un patrimonio linguistico di primo piano in Europa” e la sua salvaguardia è ormai “improcrastinabile”.

A sottolinearlo è il presidente del Coordinamento, Alessandro Mocellin, docente, formatore e ricercatore: “Queste lingue vantano oltre mille anni di storia linguistica; non sono dialetti dell’italiano, perché non derivano dall’italiano, bensì direttamente dal latino. Infatti, emiliano, ligure, lombardo, napoletano, piemontese, romagnolo, siciliano e veneto sono lingue sorelle dell’italiano, non certo figlie: tutti i linguisti concordano su questo”.

Secondo Mocellin, il tema non è soltanto identitario, ma anche educativo e cognitivo: “Chi parla fin da piccolo una lingua ufficiale e una lingua minoritaria avrà un cervello bilingue, con benefici enormi sulla memoria, il problem solving e l’intelligenza in generale. Il multilinguismo oggi non è un’opzione, ma una necessità prioritaria”.

Cos’è la lingua ligure

Con il termine “ligure” si indica l’insieme delle parlate della Liguria, comprese le forme locali del Principato di Monaco e delle comunità tabarchine in Sardegna. Se storicamente la varietà principale è stata definita “genovese” (zeneise), oggi la denominazione “ligure” è sempre più diffusa, soprattutto in ambito scientifico.

Il ligure vanta una tradizione scritta che risale alla fine del XIII secolo e che non si è mai interrotta. Tra XIV e XV secolo fu utilizzato, insieme al latino e poi all’italiano, come lingua amministrativa e di cancelleria della Repubblica di Genova. Grazie alla potenza commerciale genovese, la lingua ligure si diffuse in buona parte del Mediterraneo. Ancora oggi è parlata a Carloforte e Calasetta in Sardegna, a Bonifacio in Corsica e nel Principato di Monaco, dove gode di un riconoscimento formale.

Un fronte comune di otto lingue

Il CLIRD riunisce le principali associazioni impegnate nella ricerca, nella promozione culturale e nella difesa dei diritti linguistici delle rispettive comunità. Otto lingue, otto codici ISO, otto territori, ma una visione condivisa: riportare al centro del dibattito pubblico il valore del plurilinguismo italiano.

Lo Statuto prevede inoltre una Consulta aperta ad altre associazioni che condividano gli obiettivi del Coordinamento e desiderino contribuire con proposte e collaborazioni.

Il Manifesto: Europa, ONU e Costituzione

“Il Manifesto fondativo è un documento di ampio respiro – afferma Aurelio La Torre, Direttore del Collegio Scientifico del CLIRD – che richiama i nostri principi costituzionali e si ispira a fonti internazionali che vietano discriminazioni basate sulla lingua”.

Tra queste, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d’Europa, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Nel Manifesto si evidenzia come molte lingue regionali italiane siano classificate dall’UNESCO come “in pericolo” e come, in assenza di iniziative concrete nei prossimi decenni, rischino di scomparire. Un rischio confermato anche dai più recenti dati ISTAT.

Scuola, media, istituzioni: gli obiettivi

Il Coordinamento si propone di favorire iniziative normative per la valorizzazione delle lingue regionali, promuoverne l’insegnamento anche nelle scuole, creare canali di collaborazione con organismi europei e internazionali, sostenere progetti con le comunità linguistiche di emigrati e discendenti di italiani nel mondo e stimolare l’accesso ai fondi europei per il patrimonio culturale immateriale.

Particolare attenzione è riservata alla presenza delle lingue regionali nei media, nel teatro, nel cinema e nella musica, oltre che alla trasmissione intergenerazionale, riconoscendo il ruolo di genitori e anziani come “depositari e continuatori della tradizione”.

Un passaggio storico

La nascita del CLIRD rappresenta un momento di svolta: per la prima volta, le lingue regionali escluse dalla legge 482/1999 si presentano unite, con una voce comune e un progetto condiviso.

In un Paese che ha spesso relegato il proprio plurilinguismo a fenomeno folkloristico, il Coordinamento propone una visione moderna ed europea: riconoscere che la diversità linguistica non è un ostacolo, ma una risorsa culturale, educativa e sociale da tutelare anche per le future generazioni.