Agricoltura ligure, Scajola e Piana al congresso CIA: "Tagliamo la burocrazia per far crescere le imprese"

Semplificazione, investimenti mirati e un deciso ricambio generazionale. Sono questi i pilastri del piano di Regione Liguria per il comparto agricolo, ribaditi dagli assessori Alessandro Piana e Marco Scajola durante il congresso provinciale di CIA Imperia. L'incontro ha segnato il passaggio di testimone alla guida dell'associazione, con il saluto al presidente uscente Stefano Roggerone e l’augurio di buon lavoro alla nuova presidente Mariangela Cattaneo.



“La Regione Liguria sta portando avanti un percorso concreto di semplificazione e rafforzamento degli strumenti a favore delle imprese agricole – hanno detto Scajola e Piana –. Il nostro obiettivo è chiaro: ridurre gli ostacoli burocratici e mettere le aziende nelle condizioni di crescere, innovare e competere, valorizzando allo stesso tempo le specificità del territorio”.

Tra i principali interventi illustrati dall’assessore, la revisione della normativa regionale sull’agriturismo, che introduce importanti misure di snellimento amministrativo: aumento del numero massimo di ospiti e piazzole, esclusione dei minori di 14 anni dal conteggio nei nuclei familiari, semplificazione della SCIA, eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva delle tariffe e maggiore chiarezza sulle attività connesse, comprese quelle sportive.



Parallelamente, la Regione ha approvato un nuovo bando per lo sviluppo degli agriturismi, finalizzato a sostenere investimenti e migliorare l’accoglienza, oltre alla riapertura dei bandi per la conversione e il mantenimento dell’agricoltura biologica. Attivato anche l’intervento “Azioni di informazione” con una dotazione di circa 500 mila euro per formazione e aggiornamento professionale.



Spazio anche al tema del ricambio generazionale, con l’annuncio dell’imminente apertura della misura dedicata ai giovani agricoltori, che prevede un premio di insediamento pari a 35 mila euro e che nell’ultimo anno ha consentito l’ingresso di oltre 200 giovani nel settore agricolo ligure.



“La partecipazione all’assemblea congressuale provinciale di Imperia della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, è stata un’importante occasione di confronto con una realtà che rappresenta circa 8mila iscritti sul territorio – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola – Il congresso, svoltosi in occasione del rinnovo delle cariche, conferma il valore del dialogo e della partecipazione come strumenti fondamentali per affrontare le sfide del comparto agricolo. Un ringraziamento va a tutta l’organizzazione per il lavoro svolto quotidianamente a sostegno degli agricoltori della provincia. In questo contesto si inserisce anche l’impegno della Regione Liguria, con la Legge 23 del 2018 che incentiva il recupero del territorio agricolo, con l’iniziativa Orientamenti, accompagniamo gli studenti nelle loro scelte formative con strumenti concreti e mirati.”