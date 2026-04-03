Pasqua, Case della Comunità aperte in Liguria: in Asl 1 attivi hub h24 tra Imperia, Sanremo e Bordighera

Saranno operative anche durante le festività pasquali, su tutto il territorio ligure, le Case della Comunità, presidi fondamentali della sanità territoriale pensati per garantire assistenza anche nei giorni festivi e prefestivi per bisogni di salute a bassa e media complessità. L’obiettivo è offrire un’alternativa concreta ai Pronto soccorso per situazioni non urgenti: medicazioni, rimozione punti, febbre, mal di gola, piccoli traumi, dolori articolari o addominali lievi e punture di insetto. Da evidenziare che sarà anche aperto il nuovo Palasalute di via San Francesco.

“L’invito ai cittadini – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è quello di imparare a conoscere e utilizzare sempre di più questi presidi di prossimità, in particolare durante i periodi festivi. Le Case della Comunità sono un punto di riferimento vicino a casa per i bisogni di salute a bassa e media complessità. I cittadini troveranno disponibile, ad accesso diretto e senza prenotazione, il medico di Medicina generale. Per le situazioni tempo-dipendenti, invece, resta fondamentale il ricorso ai servizi di emergenza-urgenza garantiti dai Pronto soccorso”.

Anche il direttore generale Marco Damonte Prioli evidenzia il ruolo strategico di queste strutture: “Il ponte delle festività pasquali sarà uno stress test per il nostro Sistema sanitario regionale. Le Case della Comunità saranno un punto di riferimento utile anche ad alleggerire la pressione sui Pronto soccorso”.

Focus su ASL 1: presidi attivi h24 nel Ponente

Per quanto riguarda l’ASL 1 Imperiese, saranno attive diverse strutture con orari differenziati:

- Imperia, via L. Acquarone 9

- Sanremo, via San Francesco

- Bordighera, via Aurelia 122

Questi presidi rappresentano il punto di riferimento principale durante tutto il periodo festivo, garantendo assistenza continua senza interruzioni.

Case della Comunità spoke (apertura sabato 4 aprile, 8-20)

Taggia , presso la nuova stazione ferroviaria

, presso la nuova stazione ferroviaria Pieve di Teco, piazza Borelli

Le strutture spoke offriranno quindi un supporto aggiuntivo nella giornata di sabato, contribuendo a rafforzare la rete territoriale.

Un servizio per ridurre la pressione sugli ospedali

Le Case della Comunità si confermano un tassello centrale della sanità di prossimità: accesso diretto, nessuna prenotazione e risposta rapida per problemi non gravi. Un modello organizzativo che, soprattutto nei giorni festivi, punta a decongestionare i Pronto soccorso e a garantire ai cittadini un’assistenza più vicina, semplice e immediata.