Sanremo, lavori al cimitero di Valle Armea in fase di completamento: sicurezza e decoro finalmente migliorati (Foto)

A poche settimane dal loro avvio, i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Valle Armea stanno per concludersi, portando notevoli miglioramenti per chi visita i propri cari. L’intervento, affidato alla ditta Silvestri Srl di Sanremo, ha previsto la realizzazione di nuovi camminamenti pedonali, aiuole e aree verdi, migliorando la sicurezza e la fruibilità dei viali interni.

I vialetti, realizzati in pietra da taglio con la tecnica dell’opus incertum e delimitati da profili in acciaio Corten, offrono ora un accesso più agevole e sicuro alle tombe di famiglia. Le nuove aiuole drenanti, progettate per prevenire smottamenti e avvallamenti, hanno ridato ordine e armonia all’area, integrandosi con l’ambiente naturale del cimitero. I lavori hanno già ricevuto feedback molto positivi dai visitatori, che apprezzano la maggiore sicurezza e la cura del decoro urbano, che ora sono in attesa di interventi per il rifacimento degli asfalti, completando così la riqualificazione dell’intera area e garantendo una percorribilità ancora più confortevole per i cittadini.

Il progetto, parte del piano di miglioramento dei cimiteri cittadini per il 2025/2027, è finanziato con fondi dedicati alla manutenzione straordinaria e agli investimenti derivanti dalla monetizzazione delle aree a standard urbanistici, confermando l’impegno del Comune di Sanremo per la sicurezza, il decoro e la valorizzazione degli spazi pubblici.