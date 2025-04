Sanremo: il presidente del Tar Caruso sulla sentenza Festival "La riteniamo giusta, se altri la sovvertiranno ne prenderemo atto" (Foto e Video)

“Abbiamo fatto una sentenza che riteniamo giusta. Se qualcuno più in alto la sovvertirà ne prenderemo atto. Tutto qui”. Sono le parole di Giuseppe Caruso, presidente del Tar Liguria in relazione alle sentenze emesse negli ultimi tempi, che riguardano la città dei fiori. Caruso, questa mattina era presente al Casinò, al convegno ‘Le modifiche del codice degli appalti apportate dal Decreto del 2024’, organizzato dal Comune di Sanremo con il patrocinio di Prefettura di Imperia e Anci Liguria.

Il presidente Caruso ha parlato velocemente del ‘caso’ relativo al Festival ma anche di quello dello stadio Comunale. Due casi che sono stati trattati dal tribunale amministrativo come i tanti ricorsi che vengono regolarmente presentati.

Alla presenza del Sindaco Alessandro Mager, del Segretario Generale Monica Di Marco e di tanti dipendenti e dirigenti del Comune, il convegno ha trattato un tema importante per le pubbliche amministrazioni. “Il nuovo codice – ha detto Caruso – dopo diverse revisioni, ha voltato pagina, ribadendo un principio che dovrebbe essere ovvio. Lo scopo dell’Amministrazione non è applicare norme ma realizzare cose”.

Il contenzioso è aumentato del 50% in un anno: “Credo che sia un qualcosa di eccezionale, ma esiste una rinnovata fiducia dei cittadini nel Tar. Evidentemente le amministrazioni hanno qualche problema di funzionamento. Il nuovo codice vuole ottenere misure più snelle ed efficaci e, anche se normalmente sono pessimista, questa volta ho più fiducia nel futuro. Si pensa che i problemi risiedano negli appalti e, invece, il 90% di essi è nella fase esecutiva”.

“Si tratta di un incontro importantissimo – ha commentato il Sindaco Alessandro Mager – visto che dal gennaio 2025 sono entrate in vigore 70 norme sugli appalti pubblici”. Il futuro di Sanremo è legato agli asfalti: “Se ne parla molto e ne abbiamo varati diversi lotti. Dobbiamo rendere compatibili i diversi lavori per evitare che si asfaltino zone che, poco dopo, vengano nuovamente bucate da altri interventi”.

Il Vicepresidente di Anci Liguria Fabio Natta è intervenuto così: "Ho portato i saluti del Presidente Pierluigi Peracchini e del Direttore Pierluigi Vinai al convegno che si è rivelato molto importante per tutti gli operatori del settore, a cominciare dai Comuni, grandi o piccoli che siano, ma anche molto qualificato, con la presenza di relatori del mondo della magistratura, dell'avvocatura e dell'università che effettuano un focus sulle novità della normativa sugli appalti e sul Correttivo entrato in vigore a fine 2024. Chiaramente - prosegue Natta - si tratta di analizzare meglio l'ennesima modifica in questa materia, con le sue luci e ombre, e con le prospettive dell'eventuale durata. Dal taglio molto pratico, si prendono in considerazione le criticità e le opportunità che offre la riforma. Possiamo dire di poterla salutare positivamente in alcuni aspetti specifici quali, ad esempio, quelli sulla rotazione degli appalti sotto-soglia o anche la prospettiva che viene data riguardo una diversa valutazione degli incentivi per il rup: due aspetti che, con il Correttivo, possono favorire un miglior funzionamento della macchina amministrativa. Il Codice ha subito finora innumerevoli modifiche per le esigenze di trasparenza, legalità ed efficienza, che si vanno a contemperare. Si tratta di dover individuare cosa c'è di buono e cosa è migliorabile".