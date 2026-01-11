Ventimiglia, il PD ribadisce la propria posizione sulla Fiamma Olimpica: “Orgoglio per l’evento, ma necessario discutere l’impatto delle misure adottate”

Il Partito Democratico di Ventimiglia unitamente ai suoi consiglieri comunali, chiarisce la propria posizione in merito al passaggio della Fiamma Olimpica in città.

"Siamo orgogliosi che la Fiamma Olimpica abbia attraversato Ventimiglia: si è trattato di un evento importante, simbolico e sentito da tutta la comunità, che ha registrato un meritato successo e una grande partecipazione da parte dei cittadini. Le osservazioni sollevate dai consiglieri comunali non hanno mai avuto l’obiettivo di sminuire l’evento o di ostacolarne lo svolgimento. Al contrario, nascono dalla volontà di migliorare la gestione di appuntamenti di questa portata, ponendo attenzione ai disagi riscontrati da residenti e commercianti, in particolare rispetto ai divieti di sosta prolungati e alle ricadute sulla vita quotidiana della città. Il tema posto è esclusivamente quello della proporzionalità delle misure adottate e della possibilità, in futuro, di individuare soluzioni più equilibrate: divieti più mirati nel tempo, una comunicazione ancora più efficace e un maggiore coinvolgimento del territorio.

Riteniamo che il confronto politico, quando è basato su argomentazioni e proposte, non sia 'fuori luogo', ma rappresenti uno strumento utile per migliorare l’azione amministrativa e rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza. Il Partito Democratico di Ventimiglia continuerà a sostenere eventi che valorizzano la città, lavorando affinché siano sempre accompagnati da organizzazione, ascolto e attenzione verso chi Ventimiglia la vive e la lavora ogni giorno".