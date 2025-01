Sanremo: il 15 gennaio l'installazione delle isole ecologiche, modifiche alla viabilità

Le ecoisole di Sanremo stanno per vedere finalmente la luce: dal Comune è stato infatti indetto dalla mattina del 15 gennaio il divieto di sosta e fermata nelle aree in cui avverrà l'installazione (nello specifico via Caduti del lavoro, via Galilei, via Margotti e via San Francesco).

Dopo l'annuncio, arrivato nel corso del consiglio comunale di fine luglio, c'è stata la fase di collaudo di Amaie Energia, per capire eventuali problematiche a livello informatico. Superato anche questo scoglio, ora può finalmente iniziare la fase di posa, con cui partirà la prima faase di sperimentazione, che nel corso del prossimo biennio dovrebbe portare a una trasformazione della raccolta differenziata a Sanremo, rimuovendo per la maggior parte il porta a porta, che dovrebbe rimanere solamente in alcune zone specifiche. Una trasformazione, che come disse qualche mese fa l'assessore Ester Moscato e ha confermato di recente Amaie, dovrebbe richiedere del tempo, ma che si conta di portare a compimento nel corso del 2026.

Intanto al Palafiori è inziata la distribuzione delle tessere per usufruire dei punti di raccolta, che potranno essere ritirate per tutto il mese di gennaio da chi ha ricevuto la nota dal Comune. Nel frattempo Amaie Energia ha anche iniziato, come riporta la società, a predisporre un nuovo bando per l'acquisizione delle restanti ecoisole da posizionare sul territorio al fine di coprire circa l'80% della superficie del comune.

Sanremo si prepara quindi ad accogliere i nuovi punti di raccolta, che entro la fine del mese dovrebbero essere operativi e dare il via a un significativo cambiamento nella città, uno di quelli si cui più si era dibattuto nel corso della campagna elettorale e che ancora oggi è oggetto di dibattito.