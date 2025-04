Sanremo, svolta nell’illuminazione pubblica: Coldirodi passa al Comune, in arrivo i Led

Dopo anni di contenziosi e manutenzioni mancate, arriva una svolta per l’illuminazione pubblica a Sanremo, in particolare nella frazione di Coldirodi. I 452 i punti luce che sono presenti nella frazione passeranno infatti sotto la gestione comunale, segnando la fine di una lunga e complessa vicenda amministrativa.

Il passaggio, che è già stato presentato ai consiglieri e andrà al vaglio del prossimo consiglio comunale, prevederà una totale revisione degli impianti di illuminazione dell'area, con anche la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a tecnologia Led, che garantiscono prestazioni decisamente superiori.

Questo passaggio mette la parola fine a un contenzioso tra l'amministrazione ed Enel Sole che va avanti da dieci anni: la manutenzione ordinaria dei lampioni nel territorio comunale era infatti stata affidata a inizio anni 2000 ad Amaie, con l'eccezione di Coldirodi per cui a occuparsene era appunto l'Enel. Tuttavia nel 2015 l'ufficio comunale, riporta l'ingegner Danilo Burastero, ha riscontrato che la manutenzione sugli impianti non veniva effettuata ma che continuavano ad arrivare degli interventi fatturati che non risultavano effettuati: di qui è partito l'iter che ha portato a un contenzioso, di cui si stanno ancora occupato gli avvocati.

Tutto ciò ha però comportato che a oggi circa 90 punti luce non funzionino, questione per cui pare essersi trovata una soluzione: l'illuminazione passerà sotto controllo diretto del Comune, che per un anno lascerà la manutenzione ancora a Enel, per poi passare a Siram Veolia, che se ne occuperà per 15 anni. Questo anno di transizione sarà necessario affinché Enel Sole vada a sostituire le lampadine con nuovi modelli a Led (intervento che dovrebbe richiedere un mese per essere ultimato), per aprire la strada alla nuova illuminazione di Coldirodi, che verrà ultimata da Siram Veolia.

Un importante passo in avanti per l'illuminazione di Sanremo, anche se ancora alcune criticità rimangono: la città infatti risulta una delle poche che non ha ancora l’illuminazione pubblica a LED. Su circa 12.000 punti luce cittadini, attualmente solo 2000 risultano essere a led, mentre altri 5000 si è in programma di convertirli: rimangono però ancora 5000 lampade che continueranno a utilizzare il sistema a incandescenza. Questo comporta diversi disservizi nell'illuminazione pubblica, oltre ai costi per la manutenzione: l'illuminazione a led infatti si stima possa ridurre i costi di ben oltre la metà rispetto alla tradizionale.