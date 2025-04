Ventimiglia, Panetta: "La nuova passerella deve essere ricostruita subito, bisogna evitare errori procedurali"

"Il Sindaco, grande esperto in opere strutturali, e non perde mai l’occasione di sottolinearlo, invece di verificare quanto segnalato ed eventualmente porvi rimedio, non solo si è detto allibito in un video sui social ai limiti dell’opportunità, soprattutto per il suo ruolo istituzionale, che il più delle volte viene dimenticato, a beneficio della mera rappresentazione teatrale, ma ha utilizzato il consiglio comunale ancora una volta come palcoscenico, per far passare il messaggio sbagliato, che la minoranza volesse bloccare l’opera" - sottolinea Panetta -"E no, caro Sindaco, non ci stiamo! Non puoi continuare a dire mezze verità a tuo esclusivo uso e beneficio. Inizia ad amministrare la tua città, inizia a fare qualcosa di utile e, soprattutto, verifica quanto ti viene segnalato: se ci sono errori, ammettili e poni rimedio, altrimenti precisa che è tutto corretto. Perché errare è umano ma perseverare è diabolico. Fallo come credi, come hai già fatto in sordina, quando sono stati evidenziati dalla sottoscritta gravissimi errori commessi nella pratica del bilancio, che poi hai corretto, va bene l’importante è rimediare".