Passerella a Ventimiglia, "verificare la destinazione ciclo-pedonale": la minoranza chiede la sospensione della conferenza decisoria

"Sospensione della Conferenza decisoria ancora non ritualmente conclusa e tuttora in corso, verifica dell’adeguabilità dell’attuale 'Progetto di Fattibilità Tecnico Economico' alla destinazione ciclo-pedonale, 'allargamento' dell’impalcato di 130/150 cm. anche al fine di dare più spazio per una percorrenza di pedoni, disabili e biciclette e messa in sicurezza degli argini del fiume Roya utilizzando come base gli stralci 2° e 3° del progetto approvato dalla Conferenza decisoria il 12 aprile 2022". Lo chiedono con una mozione i consiglieri comunali di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino, Cristina D'Andrea, Tiziana Panetta e Vera Nesci riferendosi al procedimento ammnistrativo relativo alla costruzione della passerella sul fiume Roya.

"La Giunta formata dal sindaco Scullino, dal vicesindaco Bertolucci e dagli assessori Ascheri, De Villa, Palmero e Panetta, il 27 maggio del 2021 con delibera n. 97 in applicazione della delibera della Giunta Regionale n° 336-2021 del 23 aprile 2021 ha chiesto l’inserimento nella programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia mobilità ciclistica dello 'Studio di fattibilità tecnico economico' della passerella ciclo-pedonale sul fiume Roya di un costo complessivo stimato in 6.500.000,00 euro approvato con delibera n. 80 del 20 maggio 2021 mentre le opere correlate (argini: riqualificazione delle aree lungo via Trossarelli in sponda destra e via LungoRoja in sponda sinistra) di un costo complessivo stimato in 2.080.000,00 euro sono state successivamente approvate con delibera n. 141 del 28 luglio 2021" - ricordano i consiglieri comunali di minoranza - "Il relativo procedimento amministrativo si è concluso sul piano tecnico il 12 aprile 2022 con la determina dirigenziale n. 293 di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona svoltasi ad impulso impartito dalla Giunta Comunale il 9 settembre 2021 con deliberazione n. 158; sul piano amministrativo il 14 aprile 2022 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 è avvenuta l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul fiume Roya, della messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale e della riqualificazione urbana diviso in tre lotti. Il primo lotto funzionale riguardava il ponte ciclo-pedonale con spesa complessiva di 7.513.000,00 euro, il secondo lotto funzionale la messa in sicurezza argine destro e la sistemazione urbana con un una spesa complessiva di 1.037.000,00 euro mentre il terzo lotto funzionale la messa in sicurezza dell'argine sinistro, sistema spondale e sistemazione urbana con una spesa complessiva di 2.703.000,00 euro".

"Con deliberazione n. 137 del 7 luglio 2022, assunta con i poteri della Giunta Comunale, il Commissario Straordinario ha approvato in linea tecnica l’atto di indirizzo relativo all’intesa con la Regione Liguria sul tracciato della 'Ciclovia Tirrenica' sul territorio comunale di Ventimiglia del 'Progetto di Fattibilità Tecnico Economica' che include come parte integrante e sostanziale il percorso ciclabile di attraversamento del Roya di cui alla lettera b) che precede e ad esso hanno fatto seguito i provvedimenti regionali e ministeriali di approvazione e di finanziamento" - sottolineano - "In particolare il tratto ligure 'prioritario' della 'Ciclovia Tirrenica' ha ottenuto 6.404.998,20 euro dal Ministero delle Infrastrutture e 30.323.262,67 dal PNRR (M2 C2-Sub-Investimento 4.1.1 - Ciclovie turistiche) per un totale di 36.728.260,87 euro assegnati a cinque stralci ancora da realizzare; quattro dei quali in provincia di Imperia per un importo complessivo di 30.526.918,94 euro inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 della Regione Liguria con deliberazione di Giunta regionale n. 796 del 5 agosto 2022".

"La Giunta comunale con Di Muro sindaco, Agosta vicesindaco e Calcopietro, Calimera, Catalano e Raco assessori, il 13 ottobre 2023 con deliberazione n. 146 ha approvato l’atto d'impulso di revisione finalizzato alla 'valutazione semplificativa' della precedente progettazione relativa all’intervento di 'Realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul fiume Roya, messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale e riqualificazione urbana'" - dicono - "Quindi, la Giunta comunale il 28 novembre 2023 con deliberazione n. 185 ha approvato un nuovo 'Documento di indirizzo alla progettazione' per la realizzazione di una passerella solo pedonale sul fiume Roya e non più ciclabile. La Giunta Comunale il 29 aprile 2024 con deliberazione n. 84 ha approvato, inoltre, il suddetto nuovo 'Progetto di fattibilità tecnico ed economica' di ricostruzione di una passerella pedonale e ha dato mandato all’ Area Tecnica di convocare la Conferenza dei servizi decisoria".

"Nell’ambito della Conferenza convocata il 13 maggio 2024 la Direzione Generale di area sviluppo e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti della Regione Liguria, Settore Infrastrutture, il 20 maggio 2024 ha reso il parere favorevole al progetto 'pur puntuale' e il 31 maggio 2024 ha 'integrato' detto parere nei seguenti termini: 'La passerella che codesto Comune intende ricostruire fa parte del tracciato della ciclovia turistica nazionale, itinerario ciclabile di importanza prioritaria e strategica nazionale il cui 'Progetto di Fattibilità Tecnico Economico' è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 557/2022 previa acquisizione sia Intesa da parte di tutti i comuni interessati dal ridetto tracciato (e quindi anche da codesto Comune) sia del parere favorevole espresso dal Ministero Infrastrutture Trasporti" - affermano - "L'Intesa sul tracciato della Ciclovia Tirrenica per la parte ricadente all’interno del territorio di Ventimiglia, come espressa da codesto Comune con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 137 del 07/07/2022, richiama espressamente il progetto di realizzazione della nuova passerella ciclopedonale a suo tempo approvato con atto della Giunta Comunale [Scullino] n° 84 del 28/05/2021, progetto che prevedeva una larghezza della passerella tale da consentire il transito su idonei percorsi separati sia dei pedoni che dei ciclisti; la predisposizione di idonee rampe ciclabili di accesso alla passerella stessa, in modo tale da permettere la concorrente percorrenza al fine di non creare una cesura nei confronti della viabilità ciclabile. Occorre che codesto Comune valuti nel complesso l’adeguabilità dell’attuale progetto [Di Muro] al transito ciclabile in sede separata, anche tramite adozione di semplice segnaletica orizzontale e verticale, da quello pedonale. Qualora il progetto in argomento si dimostrasse motivatamente non adeguabile nell’immediato (ad esempio, a causa di un eventuale e sopravvenuto considerevole incremento dei costi di realizzazione dell’opera) a quanto sopra indicato, si ritiene opportuno che detto progetto [Di Muro] adotti comunque soluzioni costruttive tale da non precludere, evitando tra l’altro eventuali 'false spese', il futuro allargamento della passerella in attuazione dell’indirizzo assunto dal Comune di Ventimiglia con la richiamata Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 137 del 07/07/2022".

"All’esito delle deduzioni comunali ai rilievi sollevati dai partecipanti, decorreva dal 7 agosto 2024 il termine di 40 giorni fissato per rendere il loro parere definitivo e il Settore Infrastrutture il 23 settembre 2024 ha formalmente notificato all’Autorità procedente il proprio 'Parere Istruttorio — Riscontro negativo integrazioni documentali' che impedisce la 'conclusione favorevole' della Conferenza decisoria in base alla seguente motivazione: 'Nel rappresentare come quanto pervenuto non dia alcuna evidenza della richiesta di valutazione di adeguabilità dell’attuale progetto al transito ciclabile in sede separata da quello pedonale, aspetto cui, si ricorda, risulta condizionato il parere favorevole di questo Settore, si evidenzia la necessità di dare motivato riscontro a quanto richiesto ai fini della corretta ottemperanza'" - mettono in risalto - "La Giunta Comunale l'11 ottobre 2024 con deliberazione n. 200 ha irritualmente dichiarato la 'Conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria', mentre la dichiarazione è di competenza legale esclusiva del Dirigente dell’Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento Stefano Sciandra. Nella deliberazione in questione la motivazione preclusiva della conclusione positiva della Conferenza è stata rimossa nei seguenti termini: 'Precisato che con nota mail del 17.09.2024 al funzionario del settore Infrastrutture della Regione Liguria incaricato della progettualità delle piste ciclabili si ribadiva in merito al Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dei lavori di ricostruzione di una passerella pedonale sul fiume Roya che l’Amministrazione ha ritenuto nel dare indicazione al progettista e a questo ufficio di evitare un percorso ciclabile su questa infrastruttura ritenendo di individuare il percorso ciclabile più a monte ovvero consentire il transito delle biciclette sul costruendo ponte pedonale non in sede protetta e secondo indicazioni di sicurezza".

Con la mozione i consiglieri comunali di minoranza chiedono che il consiglio comunale impegni la Giunta al raggiungimento degli obiettivi. "Il consiglio comunale sul procedimento amministrativo relativo alla costruzione della passerella sul fiume Roya, alla messa in sicurezza degli argini e alla riqualificazione delle aree adiacenti impegna la Giunta comunale al raggiungimento dei seguenti obiettivi: sospensione della Conferenza decisoria ancora non ritualmente conclusa e tuttora in corso e verifica dell’adeguabilità dell’attuale 'Progetto di Fattibilità Tecnico Economico' alla destinazione ciclo-pedonale come da pareri 31 maggio e 23 settembre 2024 sopra citati 'anche tramite adozione di semplice segnaletica orizzontale e verticale' e ovviamente mediante 'allargamento' dell’impalcato attuale da realizzarsi anche in 'futuro' ma evitando 'false spese'" - chiedono i consiglieri comunali di minoranza - "In subordine, allargamento dell’impalcato di cm. 130/150 anche al fine di dare più spazio per una percorrenza di pedoni, disabili, e biciclette (vedi ponte sul Nervia) sebbene non dedicata, soluzione che potrebbe evitare alcune criticità derivanti dal passaggio 'futuro' della ciclabile in via G. Rossi e sul Ponte Doria, al costo aggiuntivo presunto del 7%. Priorità assoluta alla messa in sicurezza degli argini del fiume Roya utilizzando come base gli stralci 2° e 3° del progetto approvato dalla Conferenza decisoria il 12 aprile 2022 con la determina dirigenziale n. 293 e il 14 aprile 2022 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 e in alternativa alla 'priorità massima' data sulla carta ai due suddetti interventi nella ‘scheda E' dell’elenco annuale 2025 del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 ai quali, in gravissimo ritardo, è ancora assegnato il 'Livello di progettazione: documento di fattibilità delle alternative progettuali'".