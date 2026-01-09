Scuole a Camporosso, Gibelli: "L’affermazione di Morabito non trova riscontro nella documentazione disponibile"

"Mi spiace dover tornare sull’argomento ma è necessario chiarire quanto avvenuto per evitare ricostruzioni non aderenti ai fatti" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli riferendosi alla questione dell'impianto di riscaldamento nelle scuole per replicare al consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito.
"La segnalazione del Comune al gestore degli impianti per l’estensione dell’orario di accensione dei riscaldamenti è stata effettuata dagli uffici nella mattinata dell’8 gennaio, alle 8:10, come risulta dalla nota che si trasmette in visione. Il gestore degli impianti, inoltre, era già stato avvisato telefonicamente il giorno precedente" - mette in chiaro il primo cittadino - "Già nella giornata di ieri, pertanto, il riscaldamento è rimasto acceso con continuità d’orario, compresa la fascia dalle 12 alle 14".
"Ne consegue che l’affermazione del consigliere Morabito, secondo cui il problema sarebbe stato affrontato esclusivamente a seguito delle segnalazioni della minoranza e non per iniziativa dell’Amministrazione, non trova riscontro nella documentazione disponibile" - afferma Gibelli - "Questa precisazione è dovuta unicamente per correttezza e trasparenza, nel rispetto dei cittadini e del ruolo istituzionale che ciascuno è chiamato a svolgere".