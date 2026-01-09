Scuole a Camporosso, Gibelli: "L’affermazione di Morabito non trova riscontro nella documentazione disponibile"

"La segnalazione del Comune al gestore degli impianti per l’estensione dell’orario di accensione dei riscaldamenti è stata effettuata dagli uffici nella mattinata dell’8 gennaio, alle 8:10, come risulta dalla nota che si trasmette in visione. Il gestore degli impianti, inoltre, era già stato avvisato telefonicamente il giorno precedente" - mette in chiaro il primo cittadino - "Già nella giornata di ieri, pertanto, il riscaldamento è rimasto acceso con continuità d’orario, compresa la fascia dalle 12 alle 14".

"Ne consegue che l’affermazione del consigliere Morabito, secondo cui il problema sarebbe stato affrontato esclusivamente a seguito delle segnalazioni della minoranza e non per iniziativa dell’Amministrazione, non trova riscontro nella documentazione disponibile" - afferma Gibelli - "Questa precisazione è dovuta unicamente per correttezza e trasparenza, nel rispetto dei cittadini e del ruolo istituzionale che ciascuno è chiamato a svolgere".