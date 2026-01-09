Scuole, SìAmo Camporosso: "Riscaldamenti spenti nell'orario del pranzo e del riposo pomeridiano dei bimbi"

"In un periodo caratterizzato da temperature particolarmente rigide, abbiamo riscontrato, a seguito di un sopralluogo diretto, che i riscaldamenti venivano spenti dalle 12 alle 14, proprio nelle fasce orarie più delicate della giornata scolastica, coincidenti con il momento del pranzo e, per la scuola dell’infanzia, con il riposo pomeridiano dei bambini" - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso che esprime forte stupore e preoccupazione per quanto emerso in merito alla gestione del riscaldamento nei plessi scolastici di via San Rocco (infanzia e primaria) e della scuola di Capo (infanzia e primaria).

"Riteniamo francamente incomprensibile come una situazione di questo tipo non sia stata affrontata tempestivamente dal Sindaco e dall’Assessore ai Servizi Sociali, considerando che si tratta di ambienti frequentati da bambini molto piccoli per i quali la tutela della salute e del benessere dovrebbe essere una priorità assoluta" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza del gruppo consiliare SìAmo Camporosso - "Ci stupisce ancor di più constatare che solo dopo una settimana e a seguito dell’intervento e del sopralluogo del gruppo SìAmo Camporosso, l’Amministrazione abbia iniziato a prendere in considerazione il problema. Una criticità così evidente non avrebbe dovuto attendere sollecitazioni politiche per essere risolta".

"Nella giornata odierna il gruppo SìAmo Camporosso ha, inoltre, provveduto a inviare una formale Pec di segnalazione agli uffici competenti, affinché venga immediatamente rivista la programmazione degli impianti di riscaldamento" - fa sapere il gruppo consiliare “Sì Amo Camporosso” - "Per il nostro gruppo è chiaro e non negoziabile che nelle scuole il riscaldamento deve essere garantito in modo continuativo per tutto l’orario scolastico, soprattutto nei locali dove i bambini mangiano e dormono. Continueremo a vigilare affinché vengano assicurate condizioni dignitose, sicure e adeguate all’interno di tutti i plessi scolastici del Comune, perché la salute dei bambini non può essere oggetto di ritardi o sottovalutazioni".