Camporosso, Gibelli: "Il riscaldamento delle scuole è regolarmente attivo e continuo, allarmismi del tutto infondati"

"Nelle scuole di via San Rocco a Camporosso Mare e di via Kennedy a Camporosso centro il servizio di riscaldamento è regolarmente attivo e continuo per tutta la durata dell’orario scolastico, compresa la fascia oraria dalle 12 alle 14" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli replicando alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare SìAmo Camporosso.