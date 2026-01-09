Camporosso, Gibelli: "Il riscaldamento delle scuole è regolarmente attivo e continuo, allarmismi del tutto infondati"

"Nelle scuole di via San Rocco a Camporosso Mare e di via Kennedy a Camporosso centro il servizio di riscaldamento è regolarmente attivo e continuo per tutta la durata dell’orario scolastico, compresa la fascia oraria dalle 12 alle 14" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli replicando alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare SìAmo Camporosso.
"Tale misura è stata adottata a partire dalla mattina di ieri, 8 gennaio, al fine di venire incontro all’andamento delle temperature registrate" - sottolinea il primo cittadino.
"Si prende atto, con rammarico, che la minoranza non abbia provveduto a informarsi preventivamente presso gli uffici competenti, dimostrando ancora una volta superficialità e contribuendo a generare allarmismi del tutto infondati" - afferma il sindaco Gibelli.