 Politica

Politica | 09 gennaio 2026, 12:15

Camporosso, Gibelli: "Il riscaldamento delle scuole è regolarmente attivo e continuo, allarmismi del tutto infondati"

"Si prende atto che la minoranza non abbia provveduto a informarsi preventivamente presso gli uffici competenti dimostrando ancora una volta superficialità", dice il sindaco

"Nelle scuole di via San Rocco a Camporosso Mare e di via Kennedy a Camporosso centro il servizio di riscaldamento è regolarmente attivo e continuo per tutta la durata dell’orario scolastico, compresa la fascia oraria dalle 12 alle 14" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli replicando alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare SìAmo Camporosso.

"Tale misura è stata adottata a partire dalla mattina di ieri, 8 gennaio, al fine di venire incontro all’andamento delle temperature registrate" - sottolinea il primo cittadino.

"Si prende atto, con rammarico, che la minoranza non abbia provveduto a informarsi preventivamente presso gli uffici competenti, dimostrando ancora una volta superficialità e contribuendo a generare allarmismi del tutto infondati" - afferma il sindaco Gibelli.

Elisa Colli

