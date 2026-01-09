Taggia, la nuova sede della Casa Grande di Giz diventa un punto di riferimento per inclusione e sostegno alle famiglie

La nuova sede a Taggia de La Casa Grande di Giz rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio e un esempio virtuoso di inclusione e solidarietà». Lo dichiara Chiara Cerri, consigliere regionale di Forza Italia, a margine della visita effettuata oggi presso la struttura di Taggia, inaugurata nei mesi scorsi.



«Visitare questi spazi – prosegue Cerri – significa toccare con mano il valore di un progetto che ho visto nascere anni fa ad Arma di Taggia, in un piccolo bilocale. Tutto nasce dall’esperienza personale di una famiglia ed è cresciuto fino ad arrivare a sostenere oltre cento bambini con difficoltà cognitive e motorie. Grazie alla tenacia del presidente dell’associazione, Mino Casagrande, del vicepresidente Daniele Lanza, del direttivo e al lavoro quotidiano di professionisti e volontari, La Casa Grande di Giz riesce a rispondere a bisogni reali e concreti. Qui le famiglie trovano supporto, ascolto e continuità. È doveroso essere al fianco di queste realtà, ciascuno per quanto può, per valorizzarle e accompagnarle nel tempo».



A sottolineare il valore del progetto è anche il presidente dell’associazione, Mino Casagrande: «Il cuore pulsante della Casa Grande di Giz è l’équipe dei terapisti, vera colonna portante della nostra realtà. Professionisti qualificati che ogni giorno mettono competenza, passione e umanità al servizio dei bambini e delle loro famiglie. Senza il loro lavoro quotidiano e di squadra, questo progetto non sarebbe potuto crescere né raggiungere i risultati che oggi vediamo».



«Questa esperienza – conclude Cerri – dimostra che il terzo settore, se adeguatamente sostenuto, è in grado di generare risposte efficaci, inclusive e durature per tutta la comunità». Proprio in quest’ottica, il prossimo 24 gennaio è in programma una cena di raccolta fondi a Sanremo, a Villa Nobel, un’occasione importante per sostenere concretamente La Casa Grande di Giz.



