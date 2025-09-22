Sanremo, futuro incerto per il Mercato Annonario: intervengono i negozianti che chiedono chiarezza (Video)

La notizia del recente incontro tra l'amministrazione di Sanremo e il gruppo Arimondo ha generato grande fermento nel Mercato Annonario, l'ipotesi che possa essere costruita un supermercato nella struttura non può ora essere esclusa (fermo restando che nulla è trapelato di quanto discusso durante l'incontro in merito a eventuali sviluppi nel futuro). Tra i banchi dei negozianti però la preoccupazione è tangibile, anche in considerazione del fatto di aver saputo di questo incontro solamente attraverso i canali di stampa e non con un confronto diretto.

"Ci sentiamo abbandonati - dichiara un negoziante - Non c’è direzione tecnica, nessuno che dia una linea al mercato. Anche quando ci sono stati gli interventi per cambiarne l'assetto non si è proseguito in una direzione, molti banchi sono ancora vuoti, e si è anche andati a imbruttire a mio parere la struttura. La risoluzione non può essere quella che abbiamo letto, se si vuole passare da un privato perché non affidarsi ad Amaie? Potrebbe andare bene, poi se si vorrà alzare il canone noilo accetteremo, ma l'impressione è che il Comune non ci tenga in considerazione, ci auguriamo che almeno organizzi un incontro informativo per aggiornarci sulla situazione". (E' necessario specificare che l'affidamento ad Amaie non è possibile perché le regole non prevedono l'affidamento di una struttura in perdita a una partecipata).

"Ci auguriamo che l'amministrazione comunale ci tenga un attimo in considerazione, si vedono solo quando è il momento di cercare i voti - sottolinea un'altra negoziante - Abbiamo un sacco di incognite davanti. Ci piacerebbe un incontro per capire, ma devo dire che gli incontri precedenti tipo quelli sulla ristrutturazione non hanno tenuto conto delle notre opinioni".

Ci sono ovviamente nella faccenda ancora delle questioni aperte, a cominciare dalla modifica del regolamento comunale, che dovrà essere discusso dalla giunta, senza dimenticare come possibili scenari la proposta lanciata dalle associazioni di categoria di realizzare un mercato sul modello di quelli che si vedono nelle città europee, che affianca alla compravendita la somministrazione di alimenti. Tante cose sono ancora sul tavolo della discussione, un tavolo al quale i gestori di banchi del Mercato annonario chiedono di trovare un posto.

(Immagini e interviste di Andrea Musacchio)