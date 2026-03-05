Bordighera, dormivano all'interno della struttura: sbarrati gli accessi dell'ex Bel Sit

Sbarrati gli accessi dell'ex Bel Sit a Bordighera, chiuso ormai da anni, in modo da non consentire l’ingresso allo stabile a persone estranee alla proprietà.

Accertato che la proprietà risulta essere attualmente intestata a “La Punta Srl” di Bordighera, la società è stata costretta a provvedere alla verifica e messa in sicurezza degli accessi all’edificio per evitare situazioni di degrado in seguito all'ordinanza contingibile e urgente firmata dal commissario straordinario Rosa Abussi, dopo aver visionato la relazione del comando di polizia municipale del 13 febbraio scorso che evidenziava la necessità di dover tempestivamente intervenire a tutela delle persone.

Un provvedimento necessario verificata l’estrema facilità di intrusione agli edifici posti all’interno della proprietà sita in via dei Colli n. 120 attraverso i numerosi varchi presenti, così come riscontrato in più occasioni, anche, in ultimo, a seguito dell’accesso congiunto eseguito l'11 febbraio scorso da personale dei carabinieri e della polizia locale durante il quale sono stati individuati due persone che dormivano all’interno delle strutture.