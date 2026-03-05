La Fondazione Ospedale di Carità di Taggia si rinnova: più servizi sociali, culturali e assistenziali per il territorio

Oggi, 5 marzo 2026, la Fondazione Ospedale di Carità di Taggia ha segnato una data storica con la modifica del proprio Statuto per entrare ufficialmente nel Terzo Settore. L'assemblea straordinaria del Consiglio di Amministrazione, convenuta presso lo studio del Notaio Amadeo di Imperia, ha compiuto un passaggio significativo per il futuro della Fondazione.

L'obiettivo principale della Fondazione rimane l'assistenza agli anziani, ma il nuovo Statuto amplia notevolmente le attività che potranno essere realizzate. Oltre a promuovere l'assistenza sanitaria e sociale, il testo prevede un impegno attivo nel campo dell'educazione, istruzione e formazione professionale, come anche nella promozione e gestione di eventi culturali, artistiche e ricreative.

Le novità includono anche iniziative di volontariato, alloggi sociali per persone in difficoltà, e servizi di beneficenza come la cessione gratuita di alimenti. La Fondazione si propone di affrontare e soddisfare diverse esigenze sociali, sia sanitarie che culturali, mirando a un reale miglioramento della qualità della vita delle persone, in particolare quelle più vulnerabili come gli anziani e i disabili.

Il Presidente Don Filippo Pirondini, parroco di Taggia, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto nei mesi precedenti dal direttore dott. Massimiliano Borioli e dal CDA, sottolineando l'importanza di questo nuovo percorso che offre opportunità di crescita e solidarietà al nostro territorio.

Il Cinsiglio di Amministrazione condivide questo entusiasmo, guardando con ottimismo ai progetti futuri della Fondazione Ospedale di Carità.

Con questo nuovo Statuto, la Fondazione continua ad essere un punto di riferimento ancora più forte nella comunità, sostenendo le necessità locali attraverso una rete di supporto ben articolata e diversificata. Siamo certi che questo cambiamento porterà benefici tangibili a molte persone, contribuendo a costruire una società più capace di vivere la Carità.



Nella foto da sinistra: Dott. Massimiliano Borioli, direttore della RSA Ospedale di Carità; don Martin Loza Perez, Consigliere; don Filippo Pirondini, Presidente; Dott.ssa Renata Cugge, Consigliere; don Alessio Antonelli, Consigliere; Dott. Franco Amadeo, Notaio; Dott. Salvatore Taffari, Consigliere)