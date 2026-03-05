Ventimiglia attiva il Controllo di Vicinato: prima riunione operativa con Comune, Polizia Locale e comitati di quartiere

Si è svolta nella Sala del Consiglio Comunale la prima riunione operativa dedicata all’attivazione del “Controllo di Vicinato”, a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Ventimiglia e la Prefettura di Imperia. All’incontro hanno partecipato il sindaco Flavio Di Muro, l’assessore alle Frazioni Domenico Calimera, il comandante della Polizia Locale Sandro Villano, in qualità di referente del progetto, e le rappresentanze dei comitati di quartiere cittadini. L’iniziativa nasce anche alla luce dei numerosi furti registrati nei mesi scorsi, in particolare nelle aree limitrofe di Camporosso e Bordighera, con l’obiettivo di favorire una collaborazione attiva e responsabile dei cittadini nella segnalazione di situazioni potenzialmente pericolose.

È stato ribadito con chiarezza che il Controllo di Vicinato non sostituisce l’attività delle Forze dell’Ordine, ma rappresenta uno strumento di supporto e collaborazione civica per rafforzare la prevenzione sul territorio. Il protocollo definisce con precisione le situazioni che potranno essere oggetto di segnalazione, tra cui veicoli o persone sospette in aree isolate, episodi riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, sospetti casi di bullismo, atti vandalici, persone in stato di alterazione e situazioni che possano compromettere la pubblica incolumità, come guasti o mancanza di illuminazione pubblica.

Le segnalazioni raccolte dai referenti individuati dai comitati di quartiere saranno prima valutate dalla Polizia Locale e successivamente trasmesse al Commissariato della Polizia di Stato, secondo le modalità operative previste dal protocollo e che verranno illustrate durante specifici momenti formativi. I referenti designati riceveranno infatti una formazione mirata, necessaria per garantire procedure corrette e il pieno rispetto delle norme vigenti. Non saranno ammesse segnalazioni di carattere delatorio o diffamatorio, con possibili responsabilità anche penali in caso di procurato allarme.

«Ho voluto riunire i comitati di quartiere – dichiara il sindaco Flavio Di Muro – perché Ventimiglia è una realtà che beneficia della presenza di numerosissimi comitati, che possono coadiuvare l’Amministrazione nell’ambito del Controllo di Vicinato. Siamo intenzionati a implementare tale attività soprattutto nelle zone sprovviste di sistema di videosorveglianza: il centro cittadino è ormai altamente presidiato con oltre 200 telecamere, pertanto questo servizio è pensato in particolare per le aree frazionali e per le zone più isolate. Invito chi volesse unirsi a questa attività – prosegue – soprattutto al di fuori del centro cittadino, a segnalare la propria disponibilità tramite il proprio comitato di quartiere oppure scrivendo all’indirizzo email dedicato controllo.vicinato@comune.ventimiglia.im.it. Tengo a ribadire che si tratta di un’attività di ausilio alle Forze dell’Ordine e non di sostituzione delle stesse, che ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono sul nostro territorio».

Un nuovo incontro in Prefettura, alla presenza di tutti i comuni firmatari del protocollo, è già previsto per la prossima settimana.