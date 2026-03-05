Fondazione Chiappori, il sindaco Di Muro nomina Jessica Sacco nel Cda e rinnova Francesca Biancheri

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro ha nominato oggi Jessica Sacco quale nuovo componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ernesto Chiappori O.N.L.U.S., in vista della scadenza del mandato di rappresentanza fissata per domani. La nomina è stata effettuata ai sensi dell’articolo 7 dello statuto della fondazione. Contestualmente, il primo cittadino ha anche rinnovato la nomina della sig.ra Francesca Biancheri, indicata quale parente più prossima del fondatore Ernesto Chiappori.

La nuova componente del Cda ha lavorato all’interno della stessa fondazione per circa dieci anni, dal 2009 al 2018, esperienza che – secondo quanto evidenziato dal Comune – le consente di vantare una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative, delle necessità della casa di riposo e delle esigenze degli assistiti. La designazione arriva in un momento tutt’altro che tranquillo per la fondazione ventimigliese. Negli ultimi mesi, infatti, le nomine e la gestione dell’ente sono finite al centro di diverse polemiche politiche e istituzionali. Il caso più recente ha riguardato l’ex presidente Nico Martinetto, la cui revoca dal Cda decisa dal sindaco era stata sospesa dal Tribunale di Imperia, che ne ha disposto la riammissione fino alla naturale scadenza del mandato fissata proprio al 6 marzo.

La vicenda aveva alimentato un acceso confronto tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale, con discussioni anche sull’opportunità di cumulare ruoli politici e incarichi all’interno della fondazione. Con le nuove nomine decise oggi dall’amministrazione comunale si apre dunque una nuova fase per il Consiglio di amministrazione della Fondazione Chiappori, realtà storica della città che gestisce la residenza per anziani nella frazione di Latte e rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani del territorio.