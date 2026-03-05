Sanremo, il vicesindaco Fellegara in visita alle scuole “Nobel” e “Alighieri”: qualità della mensa e ascolto degli studenti (foto)

Il vicesindaco Fulvio Fellegara ha effettuato oggi una visita alla scuola “Nobel” di via Panizzi, dove si è intrattenuto a pranzo mangiando nella mensa insieme agli alunni e ai docenti. La visita si inquadra nell’ambito del programma di monitoraggio mensile delle scuole cittadine.

“Come già accaduto nelle precedenti occasioni, in cui abbiamo visitato altre scuole della città, abbiamo potuto constatare la qualità del cibo servito in mensa - dichiara Fulvio Fellegara - Insieme alla nutrizionista Beatrice D’Ambrosio, abbiamo infatti verificato di persona il livello del servizio offerto. L’occasione è stata anche di un momento di incontro con docenti, personale interno e alunni, per raccogliere le loro impressioni”.

Durante la mattinata il vicesindaco si era recato in visita anche alla scuola “Alighieri”, dove aveva incontrato gli studenti, intrattenendosi con loro per un confronto sulle esigenze e problematiche del quartiere. “Ho ascoltato con piacere le loro proposte, che ora saranno tenute in considerazione per analizzare e risolvere le questioni che ci sono state sottoposte” ha concluso Fellegara.

Le visite proseguiranno presso le altre scuole cittadine secondo il cronoprogramma stabilito.