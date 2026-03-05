Bordighera, incontro pubblico sulla riforma della giustizia: confronto sui rischi per l’indipendenza della magistratura

Domenica 8 marzo, alle ore 16.30, presso la Sala Congressi della Croce Rossa Italiana, a Bordighera, in Via Aurelia (nei pressi dell'Ospedale), il Comitato della Società Civile per il NO al referendum costituzionale organizza un momento di confronto, approfondimento e sensibilizzazione sui temi della giustizia e del futuro della magistratura italiana, mettendo in luce i rischi derivanti dalla riforma Nordio e la necessità di preservare l'indipendenza della magistratura, cardine e pilastro dello stato di diritto e della democrazia.

L'incontro, rivolto a tutta la cittadinanza, sarà caratterizzato dall'intervento di due relatori di primo piano: la Dott.ssa Eleonora Billeri, magistrato del Tribunale di Imperia componente del Comitato Giusto dire NO, e l'Avvocato Roberto Rum del Foro di Imperia, componente del Comitato Società Civile per il NO, e sarà introdotto e moderato dal Dott. Luca Moreno.

L'incontro, attraverso l'intervento di due autorevoli rappresentanti, ha lo scopo di offrire un'analisi approfondita ma comprensibile ed accessibile a tutti dei contenuti della riforma e delle sue conseguenze sull'equilibrio delle funzioni e dei poteri dello Stato.

E' del tutto evidente che la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura non sono argomenti riservati agli addetti ai lavori, ma riguardano direttamente tutti i cittadini, e l'obbiettivo che ci proponiamo è fornire elementi chiari e concreti per comprendere gli aspetti della riforma Nordio e le loro principali implicazioni, proprio per permettere a tutti di formarsi un'opinione libera e consapevole.



