Ventimiglia, conclusi i lavori alla rotatoria di Latte: nuova viabilità e interventi in corso nelle gallerie

Si sono conclusi i lavori di rifacimento della rotatoria di Latte, con la creazione di una rotatoria sormontabile e nuove isole spartitraffico per agevolare la circolazione e scoraggiare la sosta selvaggia, per cui saranno aumentati i passaggi delle pattuglie della Polizia Locale. Nello specifico, il Comune di Ventimiglia ha curato la progettazione della modifica della rotatoria già esistente, in ragione delle proprie competenze in materia di gestione del traffico urbano, mentre la realizzazione dell’intervento è stata eseguita da ANAS, in qualità di ente proprietario della tratta. Contestualmente, proseguono come da cronoprogramma i lavori all’interno delle gallerie, sulle quali in questo momento si sta intervenendo sulle volte e sulla messa in sicurezze delle stesse, oltreché sulla riqualificazione complessiva di Piazzale De Gasperi.

«I lavori della rotatoria di Latte rappresentano un impegno preciso che ci siamo assunti in campagna elettorale con i residenti della zona, ma anche una risposta concreta alle esigenze di traffico di un’arteria internazionale – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro -. Stiamo realizzando un’infrastruttura pulita, funzionale ed efficiente, che contribuisce inoltre a migliorare l’immagine della città, in linea con la vocazione turistica che vogliamo rafforzare. Una rotatoria sormontabile per i mezzi pesanti, completa di parcheggi, segnaletica, pannelli e cartellonistica, curata in ogni dettaglio. Non avevamo dubbi sulla qualità dell’intervento, conoscendo la professionalità di ANAS e delle sue maestranze, che lavorano con grande impegno anche sul nostro territorio. Stiamo inoltre monitorando costantemente tutti gli altri cantieri in corso, nel rispetto degli impegni assunti con i cittadini. Parliamo di un investimento complessivo di 11 milioni di euro, un’opportunità strategica per la crescita e la riqualificazione della nostra città. Siamo consapevoli dei disagi temporanei che questi interventi possono comportare, seppur inferiori alle previsioni, ma si tratta di sacrifici necessari per consegnare ai ventimigliesi una città più bella, più accogliente e meglio interconnessa».