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Politica | 27 marzo 2026, 08:46

Il sanremese Ferdinando Medaglia nominato Segretario Generale UIL FPC Liguria: nasce una nuova organizzazione sindacale

La fusione tra UILPoste e UILCom dà vita a una struttura regionale articolata in dipartimenti e coordinamenti territoriali

Il sanremese Ferdinando Medaglia nominato Segretario Generale UIL FPC Liguria: nasce una nuova organizzazione sindacale

Nella Sala Convegni della Bi.Bi. Service di via XX Settembre a Genova, si è svolto martedì scorso il Primo Congresso regionale della neonata UIL FPC. La UIL FPC nasce dalla fusione di UILPoste e UILCom, sindacati dedicati rispettivamente ai lavoratori di Poste Italiane e del comparto logistica e comunicazioni, e ai lavoratori dei settori grafico, poligrafico, cartario, telecomunicazioni, emittenza e produzione culturale, cinema, teatro, danza, spettacolo, sport e tempo libero.

All’evento hanno partecipato i delegati territoriali, gli iscritti e gli attivisti, insieme a Claudio Solfaroli Camillocci, Segretario Generale UILPoste, e Salvo Ugliarolo, Segretario Generale UILCom, affiancati dai Segretari Organizzativi Aurelio Imparato e Rossella Manfrini. Per la UIL Liguria, è intervenuto il Segretario Generale Riccardo Serri. La fusione delle due organizzazioni ha portato a una profonda riorganizzazione territoriale per rispondere meglio alle esigenze delle diverse categorie lavorative.

Al termine dei lavori, è stato eletto Segretario Generale della UIL FPC Liguria Ferdinando Medaglia, originario di Sanremo. La Segreteria Regionale sarà composta da:

  • Segretario Generale Aggiunto: Guido Parodi
  • Segretari: Alessandro D'Ippolito, Enzo Cioffi, Stefano Ajduk
  • Tesoriere: Roberto Costa

La nuova struttura prevede cinque Dipartimenti Regionali di settore:

  • Dipartimento Poste: Claudio Biancheri
  • Dipartimento Industria: Maurizio Buffa
  • Dipartimento Telecomunicazioni: Sara Frilli
  • Dipartimento Emittenza pubblica e privata: Francesco Zumbo
  • Dipartimento Spettacolo e sport: Cristiano Puccini
  • Coordinamento Pari Opportunità: Maya Giribaldi

Il Dipartimento Poste sarà gestito da coordinatori territoriali:

  • Fabio Mucci (Mercati Privati, Province di Imperia e Genova)
  • Dario Ferrigno supportato da Gennaro Montessoro (Servizi Postali, Province di Imperia e Genova)
  • Tommaso Savina supportato da Osvalda Brancaleone e Gianluca Garibaldi (Provincia La Spezia)
  • Rita Taccone supportata da Pasquale Cirillo (Provincia di Savona)

“Data importante quella odierna – dichiarano Ferdinando Medaglia e Guido Parodi – iniziamo un percorso politico-sindacale in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e della dignità salariale, pronti alla sfida dell’IA, della formazione e della riorganizzazione dei comparti”.

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