Il sanremese Ferdinando Medaglia nominato Segretario Generale UIL FPC Liguria: nasce una nuova organizzazione sindacale

Nella Sala Convegni della Bi.Bi. Service di via XX Settembre a Genova, si è svolto martedì scorso il Primo Congresso regionale della neonata UIL FPC. La UIL FPC nasce dalla fusione di UILPoste e UILCom, sindacati dedicati rispettivamente ai lavoratori di Poste Italiane e del comparto logistica e comunicazioni, e ai lavoratori dei settori grafico, poligrafico, cartario, telecomunicazioni, emittenza e produzione culturale, cinema, teatro, danza, spettacolo, sport e tempo libero.

All’evento hanno partecipato i delegati territoriali, gli iscritti e gli attivisti, insieme a Claudio Solfaroli Camillocci, Segretario Generale UILPoste, e Salvo Ugliarolo, Segretario Generale UILCom, affiancati dai Segretari Organizzativi Aurelio Imparato e Rossella Manfrini. Per la UIL Liguria, è intervenuto il Segretario Generale Riccardo Serri. La fusione delle due organizzazioni ha portato a una profonda riorganizzazione territoriale per rispondere meglio alle esigenze delle diverse categorie lavorative.

Al termine dei lavori, è stato eletto Segretario Generale della UIL FPC Liguria Ferdinando Medaglia, originario di Sanremo. La Segreteria Regionale sarà composta da:

Segretario Generale Aggiunto: Guido Parodi

Guido Parodi Segretari: Alessandro D'Ippolito, Enzo Cioffi, Stefano Ajduk

Alessandro D'Ippolito, Enzo Cioffi, Stefano Ajduk Tesoriere: Roberto Costa

La nuova struttura prevede cinque Dipartimenti Regionali di settore:

Dipartimento Poste: Claudio Biancheri

Claudio Biancheri Dipartimento Industria: Maurizio Buffa

Maurizio Buffa Dipartimento Telecomunicazioni: Sara Frilli

Sara Frilli Dipartimento Emittenza pubblica e privata: Francesco Zumbo

Francesco Zumbo Dipartimento Spettacolo e sport: Cristiano Puccini

Cristiano Puccini Coordinamento Pari Opportunità: Maya Giribaldi

Il Dipartimento Poste sarà gestito da coordinatori territoriali:

Fabio Mucci (Mercati Privati, Province di Imperia e Genova)

Dario Ferrigno supportato da Gennaro Montessoro (Servizi Postali, Province di Imperia e Genova)

Tommaso Savina supportato da Osvalda Brancaleone e Gianluca Garibaldi (Provincia La Spezia)

Rita Taccone supportata da Pasquale Cirillo (Provincia di Savona)

“Data importante quella odierna – dichiarano Ferdinando Medaglia e Guido Parodi – iniziamo un percorso politico-sindacale in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e della dignità salariale, pronti alla sfida dell’IA, della formazione e della riorganizzazione dei comparti”.