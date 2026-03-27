A Villa Nobel di Sanremo doppia seduta martedì 31 marzo: Consiglio provinciale e Assemblea dei sindaci

Il prossimo martedì prossimo, a Sanremo presso Villa Nobel, si terranno due importanti appuntamenti istituzionali: alle ore 17 il Consiglio provinciale e, a seguire, alle ore 18 l’Assemblea dei sindaci. Per quanto riguarda il Consiglio provinciale, la seduta si aprirà con le comunicazioni del Presidente, seguite dall’approvazione dei verbali della seduta del 9 marzo. Tra i punti più rilevanti all’ordine del giorno figura l’approvazione del Protocollo d’Intesa per l’asseverazione dei rapporti di lavoro, che coinvolge il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Provincia e i Comuni del territorio.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla programmazione strategica, con l’aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e l’approvazione del progetto Ecoterr nell’ambito del programma Alcotra. In discussione inoltre il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, e due punti fondamentali relativi al trasporto pubblico locale, tra cui l’aggiornamento del contratto di servizio e l’individuazione delle linee affidate a soggetti terzi. Chiude l’ordine del giorno la riapprovazione del contratto di locazione pluriennale di Villa Grock.

A seguire, alle ore 18, si riunirà l’Assemblea dei sindaci, anch’essa aperta dalle comunicazioni del Presidente. Tra i temi principali, la presa d’atto del Protocollo d’Intesa sui rapporti di lavoro, già discusso in Consiglio, e l’aggiornamento sul piano degli interventi di Rivieracqua S.p.A. per il periodo 2024-2029, con particolare attenzione allo stato di avanzamento e alla pianificazione futura. Infine, sarà esaminato il Piano degli investimenti della Provincia di Imperia, con una valutazione sullo stato di attuazione e sui nuovi interventi, su cui l’Assemblea sarà chiamata a esprimere il proprio parere.

Due sedute ravvicinate che affrontano temi centrali per il territorio, tra infrastrutture, servizi pubblici e pianificazione economica.

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER IL GIORNO MARTEDI’ 31 MARZO 2026 ALLE ORE 17

1. Comunicazioni del Presidente

2. Approvazione dei verbali dal n. 13 al n. 20 adottati nella seduta consiliare del 9 marzo 2026.

3. Protocollo d’Intesa per l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Provincia di Imperia ed i Comuni sottoscrittori della Provincia di Imperia. Approvazione.

4. Aggiornamento al Programma Triennale dei lavori pubblici 2026/2028 del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio – Servizio Idrico Egato Ovest Imperia. Approvazione Programma Alcotra 2021/2027. (Progetto n.21281 Ecoterr del Piano Integrato Territoriale Alpimed+)

5. Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Imperia.

6. Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nell’ambito territoriale ottimale omogeneo della Provincia di Imperia - Contratto di Servizio Rep. 30832 del 01/09/2025 - Approvazione aggiornamento allegati e relativo adeguamento importo contrattuale.

7. Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nell’ambito territoriale ottimale omogeneo della Provincia di Imperia – Art. 28 Contratto di Servizio Rep. 30832 del 01/09/2025 “Affidamento a soggetti terzi ai sensi dell’art. 4bis, D.L. 78/2009”: individuazione linee, approvazione schema di accordo esecutivo tra la Provincia di Imperia e la Riviera Trasporti Spa.

8. Riapprovazione Contratto di locazione pluriennale di Villa Grock.

ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE DALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI CONVOCATA IN SEDUTA ORDINARIA PER IL GIORNO MARTEDI’ 31 MARZO 2026 ALLE 18.

1. Comunicazioni del Presidente

2. Protocollo d’Intesa per l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Provincia di Imperia ed i Comuni sottoscrittori della Provincia di Imperia. Presa d'atto.

3. Rivieracqua S.p.A. – Piano degli interventi annualità 2024 – 2029 – Stato avanzamento e pianificazione dei lavori – Presa d’Atto.

4. Piano degli Investimenti della Provincia di Imperia – Stato di avanzamento e nuovi interventi – Espressione parere.