Ventimiglia, referendum del 22 e 23 marzo: a Cala del Forte incontro su "Le ragioni del Sì"

"Le ragioni del Sì" saranno il tema al centro dell'incontro che verrà proposto da Forza Italia sabato 14 marzo alle 17 a Cala del Forte a Ventimiglia in vista del Referendum del 22 e 23 marzo.

Porteranno i saluti il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicepresidente di Forza Italia, l'assessore regionale Marco Scajola, il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco.

Per l'occasione i relatori saranno Claudio Scajola, presidente della provincia di Imperia, Massimiliano Salini, vicepresidente del PPE al Parlamento europeo, Antonio Rinaudo, già pubblico ministero della DDA della Procura di Torino e vicepresidente del comitato Cittadini per il Sì, e Beatrice Rinaudo, avvocato penalista. Il moderatore sarà la dottoressa Mara Cilli.